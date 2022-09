Paura alla veglia della regina Elisabetta II. Alle 18 in punto di mercoledì 14 settembre le porte di Westminster Hall si sono aperte per consentire al pubblico di omaggiare la regina Elisabetta. L’ultimo viaggio della sovrana più longeva del Regno Unito è iniziato nel pomeriggio, quando il feretro ha lasciato Buckingham Palace per la lunga marcia delle guardie reali e i familiari più stretti.

Dietro alla bara il re Carlo III e gli altri figli della regina: la principessa Anna, Andrea ed Edoardo. Dietro i nipoti di Elisabetta II, il principe del Galles William e il fratello Harry. A Westminster Hall gli altri membri della famiglia reale, i primi a rendere omaggio alla regina scomparsa l’8 settembre.





Paura alla veglia della regina Elisabetta II, la guardia sviene

La camera ardente sarà aperta fino alle 6.30 di lunedì, giorno dei funerali. In coda per rendere omaggio a Elisabetta II un fiume di persone, rimaste in fila anche per 30 ore e arrivate da ogni parte del mondo. Un omaggio composto e sentito, quello reso alla regina, che proprio quest’anno aveva festeggiato i settant’anni di regno. Il più lungo della storia britannica e secondo solo al re Sole, che però fu investito del titolo a soli 5 anni.

Giovedì 15 settembre c’è stato un fuoriprogramma. Paura alla veglia per la regina Elisabetta II, quando una delle guardie reali impegnate nel turno di sorveglianza alla bara ha iniziato a barcollare, ha provato a reggere ma, come si vede dal video poi diventato virale sui social, finisce per accasciarsi a terra, cadendo di faccia dalla pedana e sbattendo contro il pavimento di pietra.

Tanta paura alla veglia dopo il tonfo della guardia, poi soccorsa da alcuni colleghi che si trovavano a pochi metri di distanza. La guardia è stata portata e sostituita. La Westminster Hall è aperta 24 ore al giorno, con le guardie dell’unità della Sovereign’s Bodyguard, della Household Division o degli Yeoman Warders della Torre di Londra, che mantengono le loro posizioni per ore. La Bbc ha interrotto il suo live streaming sulla veglia funebre, ma il video, come detto, è divento virale.

