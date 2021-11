Meghan Markle, la camicia bianca per il ritorno in tv è sobria. Ma il prezzo è ‘boom’

Meghan Markle ha preso una decisione importante dopo mesi di silenzio: ha rilasciato un’intervista in televisione ed è quindi ricomparsa nel piccolo schermo. In una trasmissione tra l’altro di notevole importanza. Ma tutti coloro che hanno visto in anteprima alcuni spezzoni della conversazione della duchessa di Sussex con la giornalista si sono concentrati sul suo look, assolutamente splendido. E in particolare tutti sono rimasti a bocca aperta quando hanno scoperto il prezzo della sua camicetta.

Nelle scorse ore una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato una notizia non bellissima per la regina Elisabetta, che ha avuto come protagonisti Meghan Markle e suo marito Harry: “Ci sono molte cose che riguardano la logistica e la pianificazione di un Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa già che Harry e Meghan non verranno. Per la regina sarà il primo Natale senza il marito. Si sperava che ci sarebbero stati”. Quindi, le festività natalizie le passeranno negli Stati Uniti d’America.

La bellissima Meghan Markle è stata intervistata dalla giornalista Ellen DeGeneres, che l’ha invitata alla sua trasmissione ‘The Ellen Show’. Si è presentata con una meravigliosa camicetta di colore bianco e questa sua decisione è stata presa presumibilmente per evitare cromature appariscenti. E l’abito indossato dalla moglie del principe Harry, oltre ad essere molto interessante dal punto di vista estetico, ha anche un costo sicuramente non alla portata di tutti. Ed è stato svelato alcune ore fa.





Nell’intervista concessa negli Usa Meghan Markle ha scelto una camicetta di un’etichetta americana che lei gradisce particolarmente, ovvero Oscar de la Renta. Ha voluto puntare ancora una volta su un’etichetta nazionale, a testimonianza del suo immenso affetto per la sua terra di origine. Già tre anni fa la stessa casa di design era balzata agli onori della cronaca per aver confezionato il vestito di colore verde indossato dalla mamma di Meghan, in occasione del matrimonio della figlia.

La camicetta sfoggiata da Meghan Markle in uno dei programmi più famosi degli Stati Uniti ha dei prezzi davvero incredibili. Infatti, si va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 2.200 euro. Poi ha anche utilizzato un pantalone nero e dei tacchi a spillo dello stesso colore. Ma è stata la spesa per la camicetta ad aver davvero sorpreso proprio tutti, che l’hanno invidiata non poco per l’outfit.