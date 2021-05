Meghan Markle sta per diventare mamma bis. Aspetta una femminuccia da Harry d’Inghilterra ma al momento non sono dati da sapere né il nome scelto per la sorella di Archie né una data approssimativa del parto. Qualcuno in realtà ha pensato che l’ex attrice avesse già dato alla luce la bambina vedendo un video social con il primogenito pubblicato pochi giorni fa dalla pagina Instagram ‘Archieharrisonfans’.

Meghan Markle sta giocando in spiaggia con il figlio ma tanti hanno subito notato un dettaglio molto importante: il pancione sembra essere completamente scomparso. Un parto in gran segreto, possibile? I rumor si sono però presto sgonfiati anche perché i vestiti indossati dalla moglie di Harry potrebbero averle coperto il pancione, oltre al fatto che non c’è certezza di quando sia stato girato il filmato.

Meghan Markle e il figlio Archie: “Una somiglianza impressionante”

Probabilmente manca poco alla nascita della secondogenita di Harry e Meghan Markle e mentre in rete e sui giornali già si parla della clinica che ospiterà la futura mamma bis, ecco delle immagini inedite di quello che si appresta a diventare un fratello maggiore, Archie Harrison. Ha 2 anni e fin dalla nascita è sempre stato accostato al papà, per via soprattutto del colore dei capelli.





“Sono uguali, la somiglianza è schiacciante”, avevano commentato alcuni fan guardando il video condiviso in occasione del suo primo compleanno, anche se già prima era facile imbattersi in foto confronti col papà. Beh, con la clip di famiglia mostrata durante la docuserie “The Me You Can’t See” le cose sembrano essere cambiate. Baby Sussex si veda soltanto di sfuggita mentre corre sulla spiaggia e gioca con l’altalena ma tanto è bastato per capovolgere la situazione.

Archie been looking a lot like Meghan 😭💞 pic.twitter.com/U8DeZUg94F May 22, 2021

Altro che Harry, per molti Archie è identico a mamma Meghan Markle. “Sono molto simili”, ha commentato un utente Twitter, postando uno scatto di Meghan da bambina. “A partire dagli occhi scuri”, ma anche “anche nel sorriso ricorda molto la duchessa”, scrive un altro fan. “Adesso credo sia un mix perfetto, bellissimo. Prima era più vicino al papà, ora la somiglianza si sta spostando dalla parte della mamma, sono curioso di vedere come crescerà”, il commento di un altro ancora.