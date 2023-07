Un altro matrimonio di una super vip. La coppia, insieme dal 2016, ha deciso di pronunciare il fatidico Sì nei giorni scorsi nella campagna inglese, precisamente a Oakley Court, una villa di campagna in stile gotico-vittoriano nei pressi di Windsor. L’evento, curato nei minimi dettagli e al quale hanno partecipato anche ospiti famosissimi come Kate Moss e la figlia, lo stilista Zac Posen e l’attrice Tilda Swinton tra i tanti, tutti arrivati su bus a due piani, porta la firma della wedding planner Liz Linkleter.

Sabato scorso, 15 luglio 2023, la super modella Anna Cleveland, 34 anni, è diventata la moglie di Jefferson Hack, editore e co-fondatore di Dazed Media nonché ex della collega di lei Kate Moss. La coppia si è conosciuta a Los Angeles, nel 2016, in occasione di un party per il lancio del saggio di Jefferson We Can’t Do This Alone. Hanno iniziato a frequentarsi fino a quando la notte di Halloween del 2022, mentre erano a Siwa, magica oasi nel Deserto Bianco egiziano, lui le ha fatto la proposta di matrimonio.

Nozze vip e glamour: la curiosità sull’abito della sposa

Gli abiti degli sposi? Lui, vista la sua lunga esperienza nel mondo della moda, ha scelto un completo celeste disegnato dall’amico Kim Jones, stilista di Dior Homme. Lei, che è figlia della mitica modella Pat Cleveland, invece si è affidata a un’amica di famiglia: la stilista italiana Lavinia Biagiotti che, piccola curiosità, le faceva da baby sitter da piccola.

L’abito da sposa realizzato dalla casa di moda italiana cui Anna Cleveland è molto affezionata ha maniche lunghe, scollo a barca e lungo strascico. Una creazione in macramé fatto a mano, con dei ricami speciali: fiori e spighe di grano, considerate un simbolo di prosperità e di buon auspicio, tanto da essere spesso inserite nei bouquet nuziali. Insomma, un dettaglio portafortuna ‘nascosto’ nel vestito.

L’abito era completato da un lungo velo in pizzo, da scarpe Roger Vivier color avorio e gioielli firmati Bulgari. Come la spettacolare collana della collezione “Serpenti”: “Il serpente è un simbolo di eterna metamorfosi – ha spiega la top model a Vogue – Era quindi perfetto per rappresentare questa transizione della mia vita verso il futuro, verso un nuovo inizio”.