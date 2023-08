Uomini e Donne, Gemma Galgani stupisce ancora: a pochi giorni dall’inizio ufficiale del programma ecco una clamorosa indiscrezione sul conto della dama più chiacchierata del programma. Secondo il gossip Gemma Galgani è arrivata al giro di boa: “Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo”.

Di sicuro in studio non ci sarà il ritorno di Giorgio Manetti sul quale si erano fatte speculazioni a non finire. “Non ho sentito nessuno della produzione e non ho il desiderio di sentirli. Non sono interessato a tornare nel programma”. Giorgio che poi su Gemma ha detto. “Per lei è vitale partecipare a UeD, lo fa da 14 anni e ormai non ci crede più nessuno che sia lì per cercare l’amore”.





Uomini e Donne, Gemma Galgani flirt con un ragazzo più giovane

L’amore Gemma potrebbe averlo già trovato. In questo periodo, per esempio, alcune riviste scandalistiche hanno riportando l’indiscrezione secondo la quale la 73enne starebbe frequentando un giovane, ovvero una persona molto più piccola di lei. Lei non ha fatto niente per smentire il gossip che, d’altra parte, non si sgonfia. Qualcosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Con Tina Cipollari che potrebbe chiederle conto. Tina che Giorgio Manetti vedrebbe bene lontano dal programma. “Sono favorevole alla sua cacciata, sono dalla parte di Pier Silvio Berlusconi se serve a rivoluzionare in positivo il programma. Ne abbiamo abbastanza di certe scene in tv, come quando ha mangiato la ricotta davanti ad Elio che è allergico. In quel caso è stata maleducata e anche bulla”.

Tra i due l’amicizia è finita nel peggiore dei modi. “Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e l’ex cavaliere toscano si mostravano affiatati e amici sui social e in televisione – scrive Venza – Il rapporto si è pian piano sgretolato e Giorgio, da quello che avrebbe confidato ad alcune persone, pare sia rimasto male del fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che le manda. Anche a un semplice ‘come va’ la nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni. E così il Gabbiano avrebbe colto l’occasione per attaccarla”.