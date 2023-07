Matrimonio a sorpresa in Ungheria per i due famosi. Hanno iniziato a frequentarsi cinque anni fa circa, anche se il loro primo incontro è avvenuto molto prima, e ora il Sì pronunciato con una cerimonia segreta, come riferiscono i media americani. Dai diretti interessati, ora diventati marito e moglie, ancora nessuna conferma o foto. Gli unici scatti sono quelli ‘rubati’. Tra l’altro pochissimi, quelli che testimoniano le loro nozze: su Twitter ecco gli sposi in chiesa mentre attraversano la navata e poi appena all’esterno della location scelta, poco fuori Budapest, in Ungheria, paese d’origine della modella.

La coppia vip si tiene per mano mentre cammina fuori dalla chiesa alzando le braccia al cielo, bellissimi. Tra i tanti matrimoni celebrati in questa estate 2023 anche quello di Dylan Sprouse e Barbara Pelvin, rispettivamente attore, nota star di Disney Channel e tra i protagonisti della serie Riverdale, e la splendida modella di Victoria’s Secret. Un matrimonio tenuto segreto, per quanto possibile, e per pochi intimi. Come detto i due hanno iniziato a frequentarsi circa cinque anni fa.

Matrimonio vip segreto in Ungheria

“Lo ignorai per sei mesi dopo averlo conosciuto, fino a quando non mi sono rimessa in gioco”, ha raccontato lei in un’intervista di coppia a VMagazine. Il primo appuntamento a Pechino, lui le chiese di uscire mentre si trovava in Cina per lavoro e, da allora, non si sono più separati. Curioso anche l’aneddoto raccontato da lui.

Alla domanda “Cosa ti ha fatto innamorare di lei?”, Dylan Sprouse ha risposto: “Abbiamo iniziato a parlare di Naruto e poi ha fatto un’imitazione. Saltò in aria, la ripresi facendo un video al rallentatore. Molto divertente”. Ora Barbara Palvin è diventata sua moglie in Ungheria, paese d’origine della super modella.

Dylan Sprouse and Barbara Palvin got married over the weekend in Hungary. 💍 pic.twitter.com/x6eRjeQkek — VIBES (@fashiotainment) July 17, 2023

Dylan Sprouse e Barbara Palvin hanno diffuso la notizia del loro fidanzamento a giugno, in un’intervista dove hanno rivelato che la proposta è arrivata a settembre 2022. Per la pianificazione del matrimonio, la modella di Victoria’s Secret aveva rivelato di non essere troppo nervosa all’idea di sposarsi, aggiungendo che la location non poteva essere altro posto del suo paese d’origine.