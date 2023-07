Pessima notizia per i fan di una coppia vip molto amata. Purtroppo il matrimonio è già finito a poco più di due anni dal sì. I due sembravano amarsi follemente, infatti avevano preso la decisione di convolare a nozze per certificare i loro grandi sentimenti, ma successivamente qualcosa si è rotto e non è stato proprio possibile aggiustarlo. E quindi inevitabilmente si è giunti alla separazione, che avrà certamente procurato dolore ad entrambi.

La coppia vip dice addio quindi al loro matrimonio, finito tra l’altro da diversi mesi stando a quanto rivelato nelle ultime ore. Avrebbero infatti tenuto segreta la notizia per diverso tempo, infatti solamente adesso c’è stata la scoperta ma i due non starebbero più insieme da gennaio. Proprio un paio di giorni fa c’era stata una sorta di conferma sulla rottura, dato che lei si era presentata ad un importante evento sportivo senza avere l’anello regalatole dall’ormai ex coniuge.

Per la coppia vip matrimonio finito a 2 anni dal sì

Ad annunciare la notizia sulla coppia vip è stato il sito TMZ, sempre informatissimo sui personaggi famosi. Il matrimonio di Ariana Grande è finito bruscamente, nonostante circa 2 mesi fa pare ci sia stato un tentativo di riavvicinamento. Ma hanno compreso che ormai l’incompatibilità fosse accertata e si sono lasciati definitivamente. Alla base del crollo delle nozze ci sarebbero delle differenze per quanto riguarda il carattere, ma non ci sarebbero stati episodi particolari come un possibile tradimento.

La cantante era stata il 16 luglio alla finale di tennis di Wimbledon senza l’anello nuziale. Nonostante la separazione e l’imminente divorzio che avverrà tra non molto, sembra che Ariana e l’ex marito Dalton Gomez, il quale lavora come agente immobiliare, si siano salutati pacificamente. E attualmente avrebbero mantenuto un rapporto amichevole. Si erano sposati nel maggio del 2021 e vivevano nella villa di lui a Montecito, che ha un costo stellare: 7 milioni di dollari.

Ariana Grande, che ha compiuto 30 anni il 26 giugno scorso, è una famosa cantautrice e attrice americana. Lei è purtroppo nota anche per un attentato, verificatosi durante un suo concerto a Manchester il 22 maggio del 2017. Ci furono 22 morti e oltre 500 feriti, mentre l’artista non ebbe conseguenze fisiche.