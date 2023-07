La popolare cantante lascia il fidanzato per ‘eccesso di sincerità‘. O meglio. Qui parliamo di peso. E dunque si entra in un ‘campo minato’, anzi ‘minatissimo’. Tutti oggi stanno attenti alla linea. Fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando l’Italia, oltre a dover ricostruire come tutti gli altri Paesi coinvolti, era un Paese prevalentemente agricolo, questo problema non c’era. O meglio, la linea era proprio l’ultimo dei problemi come sa bene chiunque svolga un mestiere gratificante ma usurante come l’agricoltore.

Oggi invece è tutto un pullulare di personal trainer, digiuni intermittenti, un’ora di spinning “altrimenti poi come faccio con la prova costume?” e così via. E figurarsi cosa può voler dire per l’incauto protagonista di oggi dire alla propria (ormai ex) fidanzata “Sei ingrassata“. Ma siamo pazzi? Ma come si fa? Ma perché poi entrare in questo campo non minato, proprio minatissimo? E, per giunta, dopo quello che è successo appena il mese scorso…

Bebe Rexha lascia il fidanzato e pubblica su Instagram i suoi messaggi

La popolare cantante americana, impegnata in queste settimane in un tour negli States, ha recentemente avuto una bruttissima disavventura. Durante un suo concerto qualcuno le ha lanciato un cellulare colpendola sul volto. L’hanno dovuta ricucire con tre punti di sutura. Ma non basta. Ora ci si è messo pure il compagno, ormai ex? A quanto pare, come riportato da Leggo, il fidanzato Keyan Safyari le ha inviato dei messaggi sostenendo che Bebe avesse messo su troppo peso.

Non solo Keyan ha detto a Bebe che ultimamente era ingrassata, ma le ha pure scritto che il suo viso era “deformato“. Parole troppo forti da mandar giù pure per una donna che ha sempre detto di amare il proprio corpo e di accettarsi così com’è. La popstar non ci ha visto piu e ha deciso di pubblicare le chat dei messaggi del suo (non abbiamo ancora capito se ex… ndr) Keyan.

E quando Keyan si è reso conto che la tensione, oltre al caldo, stava salendo un po’ troppo ha tirato giù l’asso di coppe: “Lo faccio per il tuo bene, perché ti amo e voglio essere totalmente onesto con te…”. Boom, Bebe è esplosa e ha pubblicato tutto sui social. La relazione tra la cantante e il direttore di fotografia è iniziata nel 2020 e forse, e sottolineiamo forse, oggi può dirsi conclusa. Ne sapremo di più nei prossimi mesi, o anni, chissà. In ogni caso, cari maschietti, occhio. Noi vi abbiamo avvisato…

