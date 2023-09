L’8 settembre non è una data come tante altre, infatti un anno fa moriva la regina Elisabetta a 96 anni. A distanza di 365 giorni da quell’evento funesto per il Regno Unito ma anche per il mondo intero, ora le attenzioni si sono rivolte su Re Carlo III, infatti c’è chi ha fornito una notizia scioccante: è stato previsto quando ci sarà la sua morte. Una cosa davvero sconvolgente, detta tra l’altro da colui che ha azzeccato il giorno della dipartita della monarca.

Ovviamente siamo nel campo delle previsioni da parte di questa sorta di veggente, ma chissà come l’avrà presa Re Carlo III. Quando è prevista la sua morte, con tanto di giorno, mese e anno, ha fatto rabbrividire tutti i sudditi e anche lo stesso sovrano non sarà rimasto soddisfatto da tutto questo. Ma andiamo a vedere insieme chi ha detto una cosa simile e soprattutto quale sarebbe la data da segnare in rosso sul calendario.

Re Carlo III, quando ci sarà la sua morte: la scioccante previsione

Questo account social che ha adesso concentrato le sue attenzioni su Re Carlo III, rivelando quando sarebbe prevista la sua morte, aveva scritto una cosa il 6 luglio dell’anno scorso: “La regina morirà l’8 settembre 2022”, cosa che si è realmente verificata. Ovviamente in tanti hanno pensato che sia stata solo una coincidenza, ma chi crede invece a questo veggente è ora sicuro che nella data riferita perirà l’attuale monarca.

Si tratta di una vecchia previsione, che è tornata predominante in queste ore. Logan Smith su Twitter, che ora si chiama X, ha scritto: “Potrei (o forse no) aver previsto la morte della regina…Tu sei il prossimo Charles, fai attenzione. 28/03/2026“. Quindi, Re Carlo III secondo questa premonizione morirebbe tra tre anni, esattamente il 28 marzo. Nessuno sa perché abbia scelto questa data, ma comunque bisognerà pazientare qualche anno prima di capire se avrà ragione o meno.

In occasione del primo anniversario di morte della regina Elisabetta, il figlio Re Carlo III ha dichiarato: “Ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo devoto servizio e tutto ciò che ha significato per tanti di noi. Anch’io sono profondamente grato per l’amore e il sostegno che sono stati dimostrati a me e mia moglie durante quest’anno, mentre facciamo del nostro meglio per essere al vostro servizio”.