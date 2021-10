Non arrivano ancora buone notizie per Charlène di Monaco. La principessa è stata costretta nuovamente a sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Nessuno era ancora a conoscenza del fatto che dovesse finire sotto i ferri, invece è successo di nuovo e questo sta facendo spaventare non poco i sudditi, i quali vorrebbero più chiarezza intorno alle sue condizioni di salute. Come sapete, si trova in Sudafrica da alcuni mesi a causa di un’infezione non di poco conto riguardante l’otorinolaringoiatria.

Si è vociferato nelle scorse ore che Charlène di Monaco sarebbe stata sottoposta a un nuovo controllo medico. E solo da quello dipenderà il suo rientro a casa, dove il marito Alberto e i suoi figli la attendono da tempo. Lo ha fatto sapere il principe in un’intervista a Radio Montecarlo, sottolineando come ancora non ci sia una data certa per il ritorno della moglie dal Sudafrica. Insomma un controllo sarà effettuato nei prossimi giorni e solo in quel momento si stabilirà una data certa per il rientro della principessa. Ma ora questa novità.

Secondo quanto riportato dal sito ‘Monacomatin.mc’, nella giornata di venerdì 8 ottobre Charlène di Monaco ha dovuto ricorrere nuovamente ad un’operazione, la terza, in anestesia totale. L’intervento è stato poi confermato da fonti vicine al palazzo reale del Principato di Monaco. Questa persona ha aggiunto: “Si tratterà dell’ultima operazione”. Ed è la speranza anche di tutti coloro che amano la principessa, preoccupati di una situazione clinica che si è rivelata più complessa del previsto.





Soltanto alcuni giorni fa Charlène di Monaco si era fatta rivedere da tutti in un evento pubblico. La foto della principessa aveva comunque lasciato sgomenti i sudditi, infatti era apparsa decisamente con tanti chili in meno rispetto al recente passato. Ora questa nuova operazione che la sta mettendo a dura prova. Anche se la notizia che sia l’ultima potrebbe rappresentare una luce in fondo al tunnel. Non resta che attendere adesso comunicati ufficiali della casa reale per chiarire ogni aspetto legato alla donna.

Ad accentuare la distanza tra Charlène di Monaco e i Grimaldi pare abbia contribuito il legame stretto della principessa con Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale Charlène condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016. A quanto pare il rapporto con la maga si sarebbe rafforzato così tanto da spingere la Principessa a non fare più ritorno nel Principato di Monaco.