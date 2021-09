“Charlène non è sola”. Bomba sulla moglie del principe Alberto, il ritorno a Monaco sempre più difficile

Charlène di Monaco si trova in Sudafrica ormai da mesi e la motivazione – una lunga degenza dovuta a un’infezione sviluppata in seguito a un intervento alla testa – per insider e outsider ormai non sta più in piedi. È stata la stessa Charlene in una recente intervista a South Africa Radio 702 a spiegare che il suo rientro al principato non avverrà prima dell’autunno 2021. La sua assenza nasconderebbe una forte crisi con il marito Alberto. Ma sarebbe solo una delle ragioni.



Charlène di Monaco infatti non sarebbe sola. A lanciare la bomba è il settimanale Oggi nel numero in edicola giovedì 9 settembre. Ad accentuare la distanza tra Charlène e i Grimaldi pare contribuisca il legame stretto della principessa con Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale Charlène condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016. E che in questi giorni ha provveduto a ripulire i social, da Facebook a Instagram, della sua presenza.



A quanto pare il rapporto tra Charlène di Monaco e la maga si sarebbe rafforzato così tanto da spingere la Principessa a non fare più ritorno nel Principato di Monaco. Certo, i problemi di salute non hanno aiutato… ma sembra proprio che Charlene non sia così convinta di voler tornare a casa. Charlene si trova in Sudafrica dalla scorsa primavera.







Secondo il giornalista Stéphane Bern, già prima della sua partenza Charlène di Monaco: “Aveva cominciato a diffidare di tutti, tagliando i ponti uno ad uno. Poi ha ceduto alle mediocri illazioni di alcuni profittatori“, facendo riferimento a Dawn Mary Earl, maga, indovina, numerologa che si è conquistata la piena fiducia della Principessa da anni.

Con Alberto, ad ogni modo, fotografato mentre accompagnava i figli il primo giorno di scuola, i rapporti sembrano sempre più tesi. “Alberto e Charlène di Monaco hanno difficolta nel loro rapporto. Per questo motivo è scappata – spiegava Christa Mayrhofer-Dukor -. Vuole vedere come si sviluppa la situazione. Potrebbe semplicemente aspettare che Alberto si trovi un’altra oppure tornare, se questo non dovesse accadere”, “ho avuto l’impressione che i due abbiano avuto una grande discussione e per questo lei sia partita”.