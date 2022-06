Carlo e William, tensione in casa Windsor. Il Mirror, in un articolo della reporter Rebecca English, riporta di frequenti liti e scontri tra il figlio della regina Elisabetta e il marito di Kate Middleton. Secondo quanto raccontato il motivo risiederebbe nei rapporti, piuttosto tesi, tra il principe Carlo e i genitori di Kate. Una vera bomba, considerando che negli incontri ufficiali Carlo si è sempre mostrato in accordo con Carole e Michael.

Tutto nasce dalla decisione di William e Kate di trasferirsi da Londra alla township di Chapel Row, nella contea di Bucklebury, dove vivono i genitori della duchessa. Carlo si sentirebbe escluso dalla vita del figlio e della nuora. A tutto ciò va aggiunta la difficoltà di Carlo di partecipare alle ricorrenze familiari visti i suoi numerosi impegni. Mentre quest’ultimo è spesso assente a compleanni o cene i genitori di Kate sono invece molto presenti.





Il principe Carlo geloso dei genitori di Kate Middleton

Insomma il principe Carlo sarebbe molto geloso dei genitori di Kate Middleton e del loro coinvolgimento nella vita familiare di William. Proprio recentemente è avvenuta l’ennesima discussione dovuta a questa tensione. Così Carlo e William hanno deciso di tentare un avvicinamento, mentre i genitori di Kate hanno preferito non entrare nel merito.

Dopo l’allontanamento di Harry e Meghan dalla vita di corte, il principe Carlo non vuole rovinare pure il legame con William, che è sempre stato molto forte. Ancora una volta tutto ricade su Kate Middleton, che si trova in una posizione scomoda, ma che vuole fare di tutto per riportare la pace. I suoi genitori, Michael Francis e Carole Middleton, sono due imprenditori. Hanno messo su una fortuna con l’azienda Party Pieces, che si occupa dei gadget per fare festa.

Pur senza una goccia di sangue blu sono diventati una delle famiglie più in vista e sono riusciti a far iscrivere i tre figli alle scuole più prestigiose. Proprio in una facoltosa università è avvenuto l’incontro tra William e Kate Middleton. Oltre a quest’ultima Michael e Carole hanno altri due figli, Pippa e James.

