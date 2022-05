Nel 2022 la Regina Elisabetta celebra il Giubileo di Platino, sette decenni di regno in Gran Bretagna. A dispetto di una tempra di ferro che l’ha caratterizzata per tutto questo tempo, anche lei sente il peso dell’età: 96 anni. Sono i “problemi di mobilità” a tormentarla e saranno queste stesse problematiche a impedirle di leggere per la prima volta da quasi 60 anni in prima persona il cosiddetto Queen’s Speech, il programma annuale del governo britannico, in occasione dell’inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare di Westminster.

La sovrana si farà farsi rappresentare dal principe Carlo, suo primogenito ed eterno erede al trono. L’ennesimo forfait è stato annunciato da Buckingham Palace, con uno stringata nota ufficiale rimasta nel cassetto fino alla vigilia, quasi a voler lasciare spazio alla speranza d’un via libera in extremis: “La Regina – vi si legge – continua a sperimentare problemi episodici di mobilità e, dopo essersi consultata con i suoi medici, ha deciso con riluttanza di non partecipare allo State Opening”, l’apertura formale dell’anno parlamentare. “Su richiesta di Sua Maestà, e con l’accordo delle autorità preposte (Parlamento e Governo), Il Principe di Galles leggerà il Queen’s Speech in sua vece, con il il Duca di Cambridge (William) pure presente”.





Regina Elisabetta sostituita da Carlo: mai accaduto in 60 anni

La scelta di Carlo è assolutamente inedita: infatti durate tutto il regno di Elisabetta II solo in due occasioni aveva mancato State Opening e cioè in gravidanze che precedettero la nascita del suo terzo e quartogenito. In quei casi la lettura del discorso fu assegnata a un alto funzionario, il Lord Chancellor. Insomma è la conferma del ruolo del principe Carlo da co-reggente di fatto. Va ricordato che nell’ultimo anno la Regina Elisabetta presenziato a un solo evento pubblico esterno, la messa di suffragio per l’amato consorte Filippo, morto quasi centenario nel 2021, officiata poco prima dell’anniversario della sua scomparsa nell’abbazia di Westminster a marzo.

È da ottobre che la sovrana britannica è costretta a un lungo semi-isolamento cautelare nel castello di Windsor, o nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, su indicazione tassativa dei medici. In sostanza si tratta di un lungo periodo di riposo seguito alla stagione dell’isolamento già imposto dalle precauzioni della pandemia e segnato anche da un raro ricovero di 24 ore in ospedale per accertamenti diagnostici mai precisati. Inoltre c’è stato il contagio da Covid superato da Elisabetta tuttavia con una coda logorante di affaticamento ammessa da lei pubblicamente in un incontro virtuale con medici, infermieri e pazienti reduci dalla medesima malattia.

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta impongono cautela in vista delle celebrazioni clou di Londra del Giubileo di Platino fissate dal 2 al 5 giugno, fra parate, festeggiamenti popolari e saluti ai sudditi dall’affaccio del balcone di palazzo reale. Eventi che la sovrana vorrà vivere fino in fondo e che somigliano tanto all’ennesimo tributo a una monarca longeva come nessuno sull’isola.

“Carlo ha preso il suo posto”. Ansia per la regina Elisabetta, l’assenza non annunciata fa preoccupare tutti