Torna l’incubo del Covid a palazzo. A Londra è infatti emersa la notizia secondo la quale il principe Carlo sia risultato, per la seconda volta, positivo al Coronavirus. Naturalmente è altissima la preoccupazione per la regina Elisabetta. Ora il figlio si trova in auto-isolamento. A renderlo noto ci ha pensato Clarence House. Come qualcuno ricorderà, Carlo aveva preso il Covid-19 già nel marzo 2020 e si era isolato a Birkhall, in Scozia, con “sintomi lievi”.

Verso dicembre, la stampa britannica aveva informato i sudditi che sia lui e la moglie Camilla avevano fatto il richiamo e incoraggiavano tutte le persone, ancora sprovviste di vaccino, a farlo il prima possibile. Quello che però preoccupa di più i vicinissimi dei reali, è la tempistica della positività e i contatti di quest’ultimo con la madre Elisabetta. Carlo infatti era al British Museum la sera di mercoledì 8 febbraio per celebrare il British Asian Trust ed era insieme al cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, il ministro degli Interni Priti Patel e dall’ex asso del Liverpool Ian Rush.

Fanno sapere, i vicinissimi alla famiglia reale, che la regina Elisabetta ha incontrato il principe Carlo “di recente”, ma che al momento “non manifesta alcun sintomo” (non fanno mansione della sera dell’8 febbraio). Lo ha precisato una fonte di palazzo reale dopo la notizia delle ore precedenti del contagio da Covid dell’erede al trono britannico. La paura, chiaramente, è tutta per lei (ma anche per Carlo che non è più un ragazzo, di certo).





Come divulgato apertamente, Elisabetta ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid all’inizio del 2021 e anche lei aveva incoraggiato la campagna vaccinale. Tuttavia il palazzo aveva rifiutato di confermare le dosi successive, dicendo di non voler commentare questioni mediche private.

🇬🇧 Il #principeCarlo è risultato positivo al #coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House February 10, 2022

Si è in apprensione, oltre che per l’eta, anche perché la Regina Elisabetta, lo scorso ottobre, trascorse una notte in ospedale per un disturbo non specificato, a seguito della quale aveva ricevuto l’indicazione di riposare, motivo per cui si era trasferita a Sandringham. Ora, per i sudditi, non resta che sperare che la monarca sia stata tanto fortunata da non aver preso il Covid o che i vaccini la aiutino a superare l’eventuale rischio.