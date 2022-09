Nella serata di martedì 13 settembre il feretro della Regina Elisabetta II arriva a Londra dopo essere rimasto in esposizione per 24 ore nella camera ardente allestita nella cattedrale St Giles di Edimburgo. Per le esequie della sovrana è previsto a Londra l’arrivo di numerose cariche politiche da tutto il mondo: oltre al presidente della Repubblica italiana e all’inquilino della Casa Bianca, saranno presenti tra i banchi di Westminster anche Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, l’imperatore del Giappone, i rappresentanti delle Case reali europee e i primi ministri dell’area Commonwealth. Assente Putin.

I riflettori si accendono sulla Capitale inglese. Si attendono, infatti, un milione di presenze durante l’esposizione del feretro a Westminster Hall, da mercoledì 14 settembre a domenica 18. Il funerale di Stato avrà luogo lunedì 19 settembre, con un mega apparato di sicurezza messo in piedi per confrontarsi con lo spostamento in riva al Tamigi sia di migliaia di cittadini sia di leader globali come Joe Biden e diversi altri capi di Stato e di governo.





Carlo e Harry retroscena dopo la morte della Regina Elisabetta II

Intanto filtrano alcune indiscrezioni sulle drammatiche e convulse della morte della Regina Elisabetta. Davvero in pochi si aspettavano che William e Harry uscissero insieme da Windsor e soprattutto insieme alle loro mogli Kate Middleton e Meghan Markle. Tuttavia ora si scopre che dopo il lutto, l’attuale Re, Carlo III, e il figlio William, avevano cenato al castello di Balmoral, ma senza Harry. Una cena da separati dopo la morte della nonna, Elisabetta II.

Questo incredibile retroscena relativo al gelo dei fratelli – la cui rottura definitiva risale al momento in cui Harry ha rinunciato allo status reale per trasferirsi insieme alla Markle in California, Stati Uniti – viene raccontato dal celebre tabloid Daily Mail, che cita fonti reali. Si viene, pertanto, a sapere che la sera della morte della Sovrana, Carlo e il figlio maggiore William hanno cenato assieme a Birkhall, un altro castello che si trova all’interno della tenuta di Balmoral in Scozia. Nella residenza principale, al contrario, è rimasto Harry, insieme ai tre zii – Anna, Andrea ed Edoardo – ed insieme ai figli minori della regina scomparsa.

Sotto anonimato la fonte reale aggiunge che quella sera Harry e William nemmeno si sono visti. “Ci sono state due cene nella tenuta reale quella sera e la divisione era chiara: una era per il suo re e il suo erede, l’altra per il resto della famiglia”, ha rivelato la fonte. Harry, come è noto, era arrivato più tardi degli altri, un’ora dopo la morte della nonna. E la Royal Family ha comunicato il decesso di Elisabetta ancor prima che arrivasse, altra circostanza che dà la cifra della tensione che si respira tra i Windsor.

