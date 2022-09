“Così deve essere”. Camilla Parker Bowles, la decisione della regina Elisabetta prima di morire

Elisabetta II, la decisione della Regina prima di morire. La sovrana ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 96 anni. Anni di vita che hanno chiamato inevitabilmente pensieri commossi e messaggi di sincero affetto. E a qualche ora dalla morte, emerge la verità su una decisione della Regina che risale a qualche mese fa.

Camilla Parker dopo la morte di Elisabetta, la decisione è stata presa diverso tempo prima del decesso della sovrana. Riflettori accesi anche sulla Regina consorte, titolo che la stessa Elisabetta II avrebbe voluto per Camilla dopo ben 70 anni di regno trascorsi nel Castello di Balmoral.





Camilla Parker dopo la morte di Elisabetta. La decisione della sovrana

E sarebbe tutto molto chiaro nel comunicato rilasciato da Buckingham Palace per annunciare la scomparsa di Sua Maestà si legge: “La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. (Morte di Elisabetta II, decisione ufficiale per Harry e Meghan).

Ma la conferma arriverebbe anche da diverso tempo fa. La Regina Elisabetta II avrebbe infatti dichiarato qualcosa di specifico in occasione del Giubileo di Platino, quando la sovrana si è rivolta al popolo con una richiesta precisa.

“Quando mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”.

Camilla Parker Bowles eletta Regina consorte anche per volontà espressa di Elisabetta II. Una decisione che nonostante non sia stata presa bene da tutti, va rispettata proprio nel ricordo della sovrana, che ha sempre anteposto la serenità della sua nazione.

