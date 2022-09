Morte della Regina Elisabetta II, il messaggio dell’attore non viene gradito. Ben 96 lunghi anni di vita, la Regina Elisabetta II ha avuto la fortuna di vivere attraverso i propri occhi anni e anni di storia e di eventi mondiali. Nel simbolo della sua corona, tutta la determinazione e la forza di un Paese intero che vedeva proiettato nella sua figura un’immagine di stabilità. Tanti i messaggi che ricordano la sovrana d’Inghilterra, tra cui quello dell’attore che non finisce bene.

Il messaggio di Alessandro Gassman per Elisabetta II non piace. Con un tweet anche l’attore ha deciso di unirsi al coro di chi sta vivendo con rammarico la scomparsa di Elisabetta II. Su Twitter Alessandro Gassman ha così condiviso il suo pensiero, andando incontro a non poche critiche. Queste le sue parole per salutare la sovrana britannica.





Il messaggio di Alessandro Gassman per Elisabetta II non piace

“È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica – ha scritto Alessandro Gassmann -, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip”. (Alessandro Gassman, bufera sull’attore: “Ecco cosa sei”).

Tanti i commenti di polemica in seguito al tweet di Alessandro Gassman: “Sono pienamente d’accordo.Ha fatto la storia, ma cosa ha fatto per trovarsi dove si trovava? Cosa ha fatto…”, “È morta un simbolo di tante cose, tante buone, altre arrivano da privilegi per nascita”, “Dai Alessandro, per dire la tua, hai perso un’occasione per tacere”.

È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip 💐 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) September 8, 2022

Ma fortunatamente le parole di Alessandro Gassman non sono andate incontro solo e unicamente alle polemiche. Esiste anche chi ha apprezzato il gesto: “Dici bene Alessandro, anche se ha avuto una lunga vita, mi dispiace come per tanti altri, è umano”.

“Il vero motivo”. Meghan Markle morte della regina Elisabetta, perché i piani sono cambiati