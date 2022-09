“È morta così”. Regina Elisabetta, le ultime ore della sovrana. E chi mancava in quel momento

Con la morte della Regina Elisabetta si chiude forse definitivamente il Novecento; monarca per 70 anni attraverso due secoli. A testimonianza di quanto la figura della regina fosse influente i numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutti i capi di Stato del mondo, anche da Vladimir Putin. In un messaggio di condoglianze inviate al figlio, il nuovo re Carlo III, il presidente russo scrive: “Il nome di Sua Maestà è indissolubilmente legato agli eventi più importanti della storia recente del Regno Unito. Per molti decenni, Elisabetta II ha giustamente goduto dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi, così come dell’autorità sulla scena mondiale”.



Putin ha quindi augurato a Carlo III “coraggio e perseveranza di fronte a questa pesante e irreparabile perdita”. Carlo, che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani, sabato 10 settembre, su cui tutti i riflettori sono puntati. Oggi, al suo ritorno dal castello di Balmoral, dove tutta la famiglia reale si è riunita, il nuovo re dovrebbe incontrare il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18 ora locale la televisione britannica trasmetterà il suo primo discorso alla nazione.





Morte Regina Elisabetta, i dettagli delle ultime ore della sovrana



Intanto arrivano indiscrezioni sulle ultime ore della Regina. Secondo il Daily Mail il trapasso è stato rapidissimo, tanto che il principe William, Harry, il principe Andrea, il principe Edoardo e Sophie Wessex non sono riusciti ad arrivare in tempo. A quanto riportano i medi inglesi il primo ministro Liz Truss è stata informata della morte del monarca alle 16:30, secondo il suo portavoce ufficiale – due ore prima che il palazzo condividesse una dichiarazione pubblica ufficiale sul decesso. (Leggi anche “La scoperta su Meghan Markle”. Morte regina Elisabetta, cosa si dice della moglie di Harry)



Un aereo che trasportava il principe William, il duca di York, il conte e la contessa di Wessex è atterrato all’aeroporto di Aberdeen alle 15:50. Una flotta di auto, tra cui una Range Rover guidata da William, con Andrew sul sedile del passeggero ed Edward e Sophie sul sedile posteriore, è arrivata al castello di Balmoral subito dopo le 17:00 – 30 minuti dopo che Truss ricevesse la notizia.



Unici ad arrivare in tempo per salutare la regina Carlo, arrivato in elicottero da Windsor, e Anna e Camilla, che trascorreva gli ultimi giorni d’estate poco distante, nella residenza di Birkhall, proprio nella tenuta. Oltre alla sua assistente personale, Angela Kelly, e al medico.

