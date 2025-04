È morta a soli 24 anni l’attrice, giovane promessa del cinema indipendente, conosciuta per i suoi ruoli intensi e profondi in film come Noah di Darren Aronofsky, An Invisible Sign con Jessica Alba e Mammoth al fianco di Gael García Bernal e Michelle Williams. La notizia della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 14 aprile a Bennington, nel Vermont, è stata resa pubblica dalla famiglia tramite un necrologio a pagamento, poi confermata dalla madre, l’ex attrice Shelly Gibson, in una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter.

>> “Io tradita, dico tutto”. Matilde Brandi svela l’inquietante motivo della lite con l’amica Angela Melillo, cosa è successo

Secondo quanto riportato, la polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte della giovane interprete. Nel necrologio diffuso online, la famiglia ha voluto restituire il ritratto complesso e commovente della ragazza, descrivendola come “una ragazza gentile e fiduciosa” che, proprio per queste sue qualità, si è spesso trovata vulnerabile di fronte agli altri. Il testo prosegue rivelando come fosse anche un’artista e una scrittrice, capace di esprimere il suo dolore e la sua profondità attraverso parole e immagini, autentiche “mappe” delle sue battaglie interiori.





Sophie Nyweide, chi era l’attrice americana

“La sua arte rappresentava il dolore che ha sofferto”, si legge ancora, “e nonostante diagnosi, tentativi di aiuto da parte di terapeuti, forze dell’ordine e persone care, nessuno è riuscito a salvarla. Ha cercato di curarsi da sola, rifiutando trattamenti che avrebbero potuto salvarle la vita”. Parole che fanno emergere un dramma personale di Sophie Nyweide vissuto nel silenzio, un peso che la giovane attrice ha provato a portare da sola fino alla fine.

Nata a Burlington, Vermont, l’8 luglio 2000, Sophie aveva mostrato sin da piccolissima un amore sconfinato per il cinema. Cresciuta frequentando il cinema di proprietà della madre, aveva cominciato a recitare all’età di soli quattro anni. Tra i suoi primi ruoli ci sono il film Bella, un episodio del 2007 di Law & Order e pellicole come And Then Came Love e New York Serenade. La sua carriera aveva preso slancio con Margot at the Wedding di Noah Baumbach e Shadows & Lies con James Franco.

La sua ultima apparizione risale al 2015, in un episodio del programma della ABC What Would You Do?. Dopo quel periodo, la sua presenza nel panorama cinematografico si era rarefatta, lasciando spazio a un percorso personale più oscuro, che si è infine concluso in modo tragico. La morte di Sophie Nyweide lascia un vuoto nel mondo del cinema e una serie di interrogativi su quanto spesso il dolore di chi ci circonda resti invisibile.