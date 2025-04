Continua a tenere banco nei salotti televisivi il confronto acceso, ormai diventato quasi un duello a distanza, tra Matilde Brandi e Angela Melillo. Le due ex protagoniste della televisione italiana si trovano al centro di un caso mediatico che parte da un’amicizia logorata e finisce in uno scontro personale fatto di accuse, risentimenti e amare confessioni. Tutto è cominciato con dichiarazioni sfumate, frasi a metà e silenzi pesanti, ma nelle ultime ore Matilde ha scelto di rompere ogni freno e raccontare in prima persona cosa l’ha ferita profondamente.

Brandi, nota al grande pubblico per i suoi ruoli da showgirl e per aver partecipato a numerosi reality, ha spiegato di essersi sentita tradita da quella che considerava una delle sue amiche più fidate. “Dovrebbe parlarne lei. Io però da amica non le avrei mai fatto una cosa del genere, mi sono sentita tradita”, aveva detto inizialmente in tono ancora misurato. Poi però, ospite di un programma pomeridiano, ha deciso di spiegare tutto. Al centro della frattura c’è una ragazza, inizialmente presentatasi come fan, che Matilde aveva accolto nel suo entourage come collaboratrice per i social media. Una scelta che, secondo la showgirl, si sarebbe trasformata presto in un incubo personale e professionale.

Matilde Brandi e Angela Melillo, il motivo della lite

“Con il tempo ho capito di essere invasa da una figura che voleva controllarmi e condizionare la mia vita”, ha detto Matilde, spiegando che la presenza di questa giovane donna si era rivelata destabilizzante al punto da minare i suoi equilibri familiari. Accuse gravi, accompagnate da dettagli inquietanti: secondo il suo racconto, durante la partecipazione a un reality, la ragazza avrebbe preso decisioni al suo posto, mentito a persone vicine, e addirittura cercato di “annientare” il suo compagno. Un’esperienza che ha definito “lesiva”, al punto da spingerla ad allontanare definitivamente quella persona.

Il punto di rottura con Angela Melillo arriva proprio qui. Dopo essere stata estromessa da Matilde, la ragazza in questione si sarebbe proposta come collaboratrice ad altre sue colleghe, trovando però porte chiuse. Tutte, tranne quella di Angela. Un gesto che Matilde ha vissuto come uno smacco personale. “Sapeva del male che avevo ricevuto da questa persona, eppure l’ha accolta”, ha dichiarato, sottolineando di aver sempre protetto le sue amicizie in casi simili, anche quando non era direttamente coinvolta. “Per me è stato come un tradimento”, ha aggiunto con amarezza.

Nelle sue parole c’è il dispiacere di chi non si aspettava un simile comportamento da una persona considerata vicina. “Io non lo avrei mai fatto, essendo certa che le amicizie vadano difese e protette”, ha affermato, sottolineando di non aver mai realmente litigato con Angela, ma di essere stata progressivamente esclusa. “Il risultato è stato scegliere di non considerarmi. Siamo adulte”, ha concluso, facendo intendere che tra loro, ormai, non restano che distanze e incomprensioni.

Lo scontro, ormai amplificato dai social, ha generato una valanga di commenti e reazioni tra i fan, divisi tra chi prende le parti di Matilde e chi invece difende Angela. Intanto, la storia di un’amicizia finita si intreccia con le dinamiche del mondo dello spettacolo, in cui a volte, anche dietro le quinte più brillanti, si nascondono ferite difficili da sanare.