Lutto nel cinema, il figlio del famoso attore morto a 32 anni. Il ragazzo sembra sia deceduto a seguito di un overdose accidentale di sostanze non meglio specificate. A darne notizia sono proprio il papà, una celebrità in tutto il mondo e la madre del ragazzo. “Ieri sera abbiamo subito una terribile tragedia”, inizia il post. I genitori hanno detto che il loro amato figlio è morto per “un’overdose accidentale di farmaci”. “Nostro figlio ha racchiuso molto in questi 32 anni”, dice.

E ancora i genitori del ragazzo: “Era estremamente talentuoso in tante cose – musica, arte, cinema, commedia – e le perseguiva tutte con passione”, hanno detto. “Non è esagerato dire che amava la vita. E quando eri con lui, anche tu amavi la vita”, hanno continuato. “Rendeva tutto divertente. Ma soprattutto amava la sua famiglia, i suoi amici e la sua ragazza. Era una bella persona. I suoi biglietti d’auguri fatti a mano sono un tesoro. Ci mancherà per sempre“.





Lutto nel cinema, il figlio del famoso attore morto a 32 anni

Hanno concluso il post riconoscendo altri che possono affrontare difficoltà simili: “A chiunque stia lottando con la dipendenza o ami qualcuno che sta lottando con la dipendenza, siete nei nostri cuori e nelle nostre preghiere”. Il papà ha poi pubblicato una foto del figlio su Instagram e X: “Fan… i tabloid. Questo è il mio ragazzo”, ha scritto. Parliamo del figlio maggiore di Dana Carvey, Dex Carvey.

Dana Carvey nel film “Fusi di testa”

Il ragazzo è morto mercoledì, ha dichiarato l’attore. Dex aveva 32 anni. In un altro omaggio di Instagram al figlio, Carvey ha condiviso una foto dei due che lavorano insieme. “Che gioia”, ha aggiunto. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, Dex è morto nella sua casa. Dex ha seguito Carvey nella commedia e ha aperto per il padre lo speciale Netflix “Straight White Male” del 2016.

Mike Myers, Dana Carvey e la moglie

Ha anche recitato in Joe Dirt 2: Beautiful Loser e in The Funster, una serie del 2013 con il padre. Carvey e Zwagerman, che si sono sposati nel 1983, sono anche genitori del figlio Thomas Carvey, 30 anni. Una tragedia che lascia il molto del cinema e della tv di Hollywood senza parole. Una morte terribile che devasta una famiglia intera.

