Lutto nella tv, la famosa attrice è morta all’età di 64 anni per un cancro. La donna aveva un tumore al cervello e per lei non c’è stato scampo. Ad annunciare la morte della famosissima in tv è stata la famiglia. La donna si è spenta serenamente lunedì (20 novembre). I figli hanno reso omaggio alla madre, alla quale era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio all’inizio dell’anno.

“A luglio alla mamma è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, un tumore cerebrale maligno a crescita rapida e altamente aggressivo”, hanno scritto i figli. “Nei quattro mesi successivi ha dimostrato una notevole capacità di recupero e forza, nonostante sia stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello e a innumerevoli radioterapie. “Nelle sue ultime settimane di vita, si è dedicata con passione alla sensibilizzazione sul glioblastoma, incarnando il suo impegno di sempre nell’aiutare gli altri”.

E ancora i figli della donna: “La mamma era davvero unica nel suo genere, un enigma per coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua vita. Fedele alla sua natura, ha mantenuto il morale alto e la sua prontezza di spirito fino alla fine”. I ragazzi hanno aggiunto che “l’umorismo e le risate” della madre li lasceranno ispirati a “vivere la vita al massimo, proprio come ha sempre fatto lei”. Parliamo della conduttrice televisiva, radiofonica e attrice britannica Annabel Giles.

La donna è nota soprattutto per essere stata co-presentatrice di Posh Frocks e New Trousers di ITV. La presentatrice televisiva è nata a Pontypool, in Galles, e ha iniziato la sua carriera mediatica negli anni Novanta per programmi ITV come Razzmatazz e Night Network. Negli anni Ottanta, mentre lavorava come segretaria, Annabel Giles è stata notata dall’agenzia Models 1 ed è diventata una modella ufficiale del marchio di cosmetici Max Factor.

Nel 1995, Annabel Giles ha scritto e interpretato un one-woman show al Festival di Edimburgo, intitolato “Looking for Mr Giles”. L’anno successivo ha condotto uno spettacolo intitolato “Anyone Can Be A TV Presenter”. Giles ha una figlia, Molly, 36 anni, avuta dall’ex marito, il cantante degli Ultravox Midge Ure, con cui è stata sposata dal 1985 al 1989. Ha anche un figlio, Ted, di 25 anni.

