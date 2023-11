Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore. È morto a 86 anni e la notizia è stata data dalla moglie con un post scritto su Facebook. L’attore ha iniziato la sua carriera nel cinema nel 1959 prima di trasferirsi a Italia, dove ha avuto una carriera quarantennale nel cinema e in televisione.

L’attore era conosciuto e amato in Italia per aver recitato in numerose pellicole di famosi registi, tra questi Luchino Visconti, che lo scritturò per il film di successo Rocco e i suoi fratelli in cui interpretò il fratello più grande, Vincenzo Parondi. La sua carriera era anche sbarcata oltreoceano e aveva recitato in film stranieri e in alcuni film di Hollywood.

Cinema in lutto, morto l’attore Spiros Focas

Spiros Focas, nato nella città portuale greca di Patrasso nel 1937, era il sosia star egiziana Omar Sharif. L’attore greco ha collaborato con registi famosi come Vicente Minnelli e, come detto, Luchino Visconti con il quale ha lavorato nel leggendario film Rocco e i suoi fratelli del 1960.

Nella lunga carriera cinematografica, Spiros Focas ha recitato diversi successi d’azione di Hollywood, come Rambo tre. L’attore è morto questo venerdì all’età di 86 anni, come annunciato dalla sua famiglia. Spiros Focas è morto in un ospedale di Atene, ha spiegato la moglie in un post pubblicato su Facebook.

Il ministro della Cultura greco, Lina Mendoni, ha dichiarato in un comunicato che Spiros Focás è uno degli attori “più conosciuti e amati” del paese. Tra le sue apparizioni più iconiche – negli anni Ottanta – quelle in cui ha vestito i panni del guerriero afghano Rambo Tre e il cattivo Omar Il gioiello del Nilo insieme a Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito.