È morto Tony Dow, l’attore meglio conosciuto come Wally Cleaver nell’amata sitcom degli anni ’60 “Il carissimo Billy” trasmessa sulla Rai. L’uomo aveva 77 anni. Dow è morto mercoledì mattina, lo ha confermato suo figlio, Christopher Dow, in un post sull’account Facebook ufficiale dell’attore . Nessuna causa di morte è stata rivelata, ma a Dow era stato precedentemente diagnosticato un cancro. “Abbiamo ricevuto conferma da Christopher che Tony è morto questa mattina, con la sua amorevole famiglia al suo fianco per accompagnarlo in questo viaggio”, si legge nel post di Facebook di mercoledì.

La sua morte è avvenuta non molto tempo dopo che il suo team dirigenziale e la moglie, Lauren, hanno annunciato prematuramente che l’attore fosse morto martedì mattina. Diverse testate giornalistiche avevano riportato la morte di Dow, incluso il Times, spingendo i suoi rappresentanti a cancellare il post iniziale di Facebook che annunciava la sua scomparsa. L’account Facebook verificato di Dow ha chiarito martedì che Dow era ancora vivo ma “non stava bene”.

Jerry Mathers, che ha interpretato il personaggio principale de “Il carissimo Billy” e il fratello sullo schermo di Dow, ha reso omaggio all’attore con un post su Facebook mercoledì . Mathers ha elogiato Dow come “l’uomo più gentile, generoso, amorevole, sincero e umile”, che ha avuto l’onore di conoscere per quasi 65 anni.

“Tony non era solo mio fratello in TV, ma anche nella vita, in molti modi. Lascia un posto vuoto nel mio cuore che non verrà riempito”, ha scritto Mathers. “Il mondo può aver perso una stella oggi, ma i cieli ne hanno guadagnata un’altra.” Dow era nato a Hollywood il 13 aprile 1945. Nel 1957, l’attore, che all’epoca aveva poca esperienza di recitazione, ha fatto il suo debutto televisivo nel ruolo dell’intelligente e ciccione Wally Cleaver nell’amata sitcom “Il carissimo Billy”.

