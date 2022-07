Sono ore di apprensione per Vic di Radio Deejay. Il famoso conduttore radiofonico, storica spalla di Luciana Littizzetto ne “La bomba”, ha subito un fortissimo trauma durante un volo col parapendio. L’uomo infatti ha avuto in incidente a circa 5 metri da terra. In tanti si sono accorti della sua mancanza. In effetti, chi ascolta Radio Deejay avrà notato che all’appuntamento di mezzogiorno con Vic e Marisa mancava una metà del duo.

Il motivo lo ha spiegato lo stesso Vic in un post su Instagram. In queste ore Vittorio Lelli, questo il vero nome del conduttore, è ricoverato in ospedale con diverse fratture. Nello scatto si vede la mano di Vic con attaccati gli aghi della flebo è accompagnata da un breve ma esaustivo messaggio in cui prima spiega cosa è accaduto. “Per la precisione – racconta Vic – è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me”.





Ore di apprensione per Vic di Radio Deejay: “Un brutto incidente”

L’uomo è un grande appassionato di sport, dallo sci alla vela passando per golf e moto, Vic è rimasto vittima dell’incidente la scorsa domenica sul lago d’Iseo, sulle colline alle spalle di Sale Marasino. “Sono tanto rotto – continua il post – ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po’ di più ma tutto procede bene”.

E ancora: “In ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l’avrei retta)”.

La collega Marisa Passera, in radio ha raccontato dell’incidente: “Non abbiamo voluto parlarne prima perché era giusto che lui raccontasse cos’era successo, quindi abbiamo fatto finta di niente ma con il cuore gonfio e pesante per la preoccupazione”. Anche Luciana Littizzetto ha voluto mandare un messaggio a Vic: “Un bacio ciciu. L’importante è che tu sia vivo e che camminerai prima o poi. Il resto saranno cazziatoni a pioggia. Preparati”.

