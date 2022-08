Incredibile tragedia negli Stati Uniti. Una donna che si chiamava Tammy Perreault è morta in circostanze drammatiche, mentre si stava semplicemente godendo una giornata al mare in compagnia delle sue amiche. Infatti, stava apprezzando il sole e chiacchierando come faceva sicuramente ogni volta che si recava in spiaggia, quando all’improvviso un ombrellone è volato via e l’ha centrata in pieno. L’impatto con l’oggetto è stato terribile e la signora ha avuto conseguenze fatali.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’assurdo episodio avvenuto negli Stati Uniti ha lasciato tutti senza parole. Tammy Perreault è morta e la spiaggia si è trasformata in un attimo in un incubo. L’ombrellone ha preso sicuramente velocità e l’ha colpita in pieno petto. Immediatamente le persone che erano presenti con lei hanno allertato i soccorsi, giunti urgentemente sul luogo. Ma sin dal primo istante si era capito che le condizioni di salute della bagnante fossero davvero disperate. (Leggi anche Dramma in spiaggia, Flavio crolla davanti alla famiglia e muore: soccorsi inutili)





Stati Uniti, Tammy Perreault morta per dramma in spiaggia. Trafitta da ombrellone

Dunque, gli Stati Uniti sono sotto choc per un episodio che ha lasciato sgomenti in tanti. Tammy Perreault aveva 63 anni ed era in piena salute, ma il destino ha voluto farle un bruttissimo scherzo. A causa di una raffica di vento che si è registrata in una spiaggia del South Carolina, precisamente Garden City, lei è morta dopo essere stata presa in pieno dall’ombrellone. Il trasporto in ospedale è stato vano, infatti è scomparsa appena un’ora dopo il suo arrivo all’interno della struttura sanitaria.

Ad avere la forza di parlare è stata una delle carissime amiche di Tammy, Sherry White: “Lo ha trascinato qui una raffica di vento, quando abbiamo cercato di evitare il peggio era ormai troppo tardi. Siamo disperati per la sua perdita. Alcune cose non potremo mai capirle. Nessuno potrà mai dire niente di negativo su di lei: era meravigliosa. La sua condotta deve continuare a ispirarci fino alla fine”. E il sito Fanpage ha sottolineato alcuni dati preoccupanti e per certi versi inaspettati.

Negli Usa a morire sono ben 3mila persone ogni anno per ombrelloni che volano via e colpiscono improvvisamente individui. I senatori dello stato della Virginia, Warner e Kaine, hanno richiesto di “rivedere e norme sulla sicurezza per gli ombrelloni da spiaggia dopo un episodio particolarmente cruento nel 2016”. Ma non è dato sapere se ci saranno novità in merito dopo questo ulteriore fattaccio.

Paura in spiaggia: cade un fulmine, famiglia centrata in pieno. Padre in prognosi riservata