Era l’ultimo esame all’università: era felice, aveva finito di studiare, aveva appena completato il suo quarto e ultimo anno. Poi la tragedia: ha iniziato a sentirsi male, ha sentito un dolore improvviso al petto ed è stato portato d’urgenza in ospedale. I medici hanno scoperto che aveva avuto un infarto ed è morto più tardi. È la tragica storia raccontata dal Mirror di uno studente egiziano di 22 anni, Mubarak Hussein Sayed Abdel-Jalil “morto di gioia”.

Il ragazzo era uno studente di geologia, stava aspettando di sentire il voto finale dopo aver sostenuto gli esami finali presso la Facoltà di Scienze della South Valley University di Qena, in Egitto. Quando alla fine ha strappato la busta è stato elettrizzato nello scoprire che era morto, ma poi ha sentito un dolore improvviso al petto ed è stato portato d’urgenza in ospedale: ha avuto un infarto ed è morto.





Mubarak Hussein Sayed Abdel-Jalil morto dopo l’ultimo esame

Mubarak, uno studente di geologia, aveva appena completato il suo quarto e ultimo anno alla South Valley University. Dopo che il suo corpo è stato rilasciato alla sua famiglia, è stato sepolto nel cimitero di famiglia nel villaggio di Al-Jarfiya. I resoconti dei media locali hanno evidenziato la sua gentilezza. Il dottor Youssef Gharbawy, rettore della South Valley University, ha inviato le sue condoglianze alla famiglia dello studente. Sul decesso indaga la Procura della Repubblica.

Un’altra tragedia ha coinvolto Lauren Goodger, celebre showgirl attiva in diversi reality tv: si è recata in ospedale per partorire sua figlia, ma è tornata a casa senza la piccola, morta per cause che sono ancora da chiarire, appena uscita dal grembo materno. La 35enne inglese, in un’intervista a The Sun ipotizza che “il suo ossigeno possa essere stato limitato. Ecco perché sto facendo un’autopsia”. La bimba si chiamava Lorena ed è morta l’8 luglio 2022.

Nel post Lauren Rose Goodger ha condiviso la foto, in bianco e nero, della sua mano che tiene quella minuscola della piccola Lorena. “Era la più bella bambina sana che abbia mai visto, proprio come sua sorella”, ha scritto nella didascalia Goodger, che ha una figlia, Larose Drury, di un anno, nata nel luglio 2021 e avuta con il compagno Charles Drury, costruttore e modello. “Le parole non possono descrivere”, ha aggiunto, “cosa si prova, da madre che perde il proprio bambino, che ho portato in grembo per tutti questi mesi e che ho partorito perfettamente, vedere che il mio angelo mi venga portato via”.

