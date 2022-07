“Morta appena partorita”. Dramma per la 35enne della tv, sospetto choc sulla figlia: “Ora autopsia”

Non riesce a darsi pace Lauren Goodger, celebre showgirl attiva in diversi reality tv: si è recata in ospedale per partorire sua figlia, ma è tornata a casa senza la piccola, morta per cause che sono ancora da chiarire, appena uscita dal grembo materno. La 35enne inglese, in un’intervista a The Sun ipotizza che “il suo ossigeno possa essere stato limitato. Ecco perché sto facendo un’autopsia”. La bimba si chiamava Lorena ed è morta l’8 luglio 2022.

Nel post Lauren Rose Goodger ha condiviso la foto, in bianco e nero, della sua mano che tiene quella minuscola della piccola Lorena. “Era la più bella bambina sana che abbia mai visto, proprio come sua sorella”, ha scritto nella didascalia Goodger, che ha una figlia, Larose Drury, di un anno, nata nel luglio 2021 e avuta con il compagno Charles Drury, costruttore e modello. “Le parole non possono descrivere”, ha aggiunto, “cosa si prova, da madre che perde il proprio bambino, che ho portato in grembo per tutti questi mesi e che ho partorito perfettamente, vedere che il mio angelo mi venga portato via”.





Lauren Goodger figlia morta dopo il parto

“Ho bisogno di capire come è morta per la mia sanità mentale” ha detto ancora Lauren Goodger, che dopo la morte della piccola ha rivelato di sentirsi profondamente angosciata. Durante il parto, dieci medici hanno cercato invano di salvare la piccola, che durante i mesi di gravidanza non ha avuto alcun problema.

“Lorena era una bambina sana ed è stata una gravidanza da manuale. L’ho tenuta e sembrava che stesse dormendo. Ho pensato che si sarebbe svegliata. Pensano che il suo ossigeno possa essere stato limitato perché aveva due nodi nel cordone, ma normalmente i bambini possono ancora ottenere abbastanza ossigeno”, ha raccontato Lauren Goodger che ha deciso di raccontare la sua drammatica esperienza al giornale inglese, dopo aver ricevuto tanti messaggi di solidarietà.

“Da quando Lorena è morta, ho ricevuto tanti messaggi da altre donne che hanno vissuto anche questo. Voglio parlare della sua morte per aiutare altri genitori che stanno affrontando questo. Voglio che sappiano che non sono soli”. Insomma Lauren Goodger sta vivendo un dramma e ha deciso di fare l’autopsia alla bambina per capire le cause del decesso. Non riesce a dare una spiegazione di quello che le sta succedendo: Lauren Goodger ha chiesto rispetto e privacy ai media e ai fotografi per lasciarla affrontare questa difficile situazione, organizzare il funerale ed elaborare il lutto con la sua famiglia.

Il papà si scorda il figlio in auto per ore, muore a 14 mesi. La scoperta choc della mamma