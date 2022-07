Un bambino di 14 mesi è stato trovato morto mercoledì pomeriggio, dimenticato in un’auto. Una tragica fatalità. A quanto si apprende Il padre del bambino, un dipendente della compagnia aeronautica Safran che produce motori per l’aviazione, ha dimenticato di lasciare il bambino all’asilo nido la mattina prima di andare al lavoro. A lanciare l’allarme è stata la madre del piccolo, che nel pomeriggio era andata a riprenderlo al nido e aveva scoperto che quella mattina il marito non l’aveva affidato alle maestre.



Succede nella cittadina francese di Bordes. “Le prime indagini suggeriscono che il bambino sia morto per soffocamento e disidratazione”, ha affermato il pubblico ministero di Pau Cecile Gensac in una nota.I tentativi di rianimare il bambino da parte dei vigili del fuoco e di una squadra del servizio di ambulanza, immediatamente portati sul posto intorno alle 17, si sono rivelati vani.





Bimbo dimenticato in auto sotto il sole muore a 14 mesi, tragedia in Francia



“Nessuno aveva sentito il minimo rumore, perché è un parcheggio abbastanza grande”, ha detto il pubblico ministero di Pau. È stata aperta un’indagine per omicidio colposo in flagranza, affidata alla brigata di ricerca Pau-Lescar. I genitori del bambino, “senza precedenti penali e genitori di un bambino più grande”, sono stati trasferiti in stato di shock all’ospedale di Pau. “Non è stato possibile effettuare interrogatori in questa fase”, ha detto Gensac. (Leggi anche Bimbo di 2 anni muore travolto dall’auto del papà: il fratellino avrebbe inserito la marcia)



Parallelamente è stata allestita un’unità di supporto psicologico per il personale dell’asilo nido Assat, che impiega 26 persone e ospita circa 80 bambini. L’asilo nido è stato chiuso giovedì e sarà chiuso di nuovo venerdì, ha affermato il sindaco della città, Jean-Christophe Rhaut. Gli altri bambini sono stati reindirizzati verso strutture intercomunitarie vicine, “ed è stato messo a disposizione anche un sostegno psicologico per i genitori”, secondo il sindaco di Assat.



La procura francese ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo per stabilire l’esatta causa della morte. Anche se la causa più probabile è che il piccolo sia morto per asfissia e disidratazione. Casi del genere purtroppo non sono isolati. Negli anni scorsi anche le cronache italiane sono state piede di episodi simili.

