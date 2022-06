Bimbo muore in auto, il gesto choc del padre. La polizia di Chesterfield, una contea dello Stato della Virginia, negli Stati Uniti ipotizza che l’uomo sia andato al lavoro al mattino per tre ore e si sia dimenticato di accompagnare suo figlio all’asilo. A causa della devastante ondata di caldo, il bambino è morto in auto.

“Questa è una tragedia orribile”, ha detto il tenente colonnello della polizia di Chesterfield Christopher Hensley, che si è occupato del caso. Martedì mattina la famiglia del bambino ha allertato la polizia perché secondo quando riferito dalle maestre il piccolo non era stato portato all’asilo. Gli agenti hanno risposto alla chiamata e quando sono arrivati a casa, all’isolato 14100 di Aldengate Road, hanno fatto la scoperta choc.





Bimbo muore in auto, il gesto choc del padre: si suicida

Bimbo muore in auto – L’uomo è stato trovato morto con una ferita da arma da fuoco alla testa nel bosco dietro la sua casa e il piccolo senza vita in casa. Secondo la ricostruzione, una volta tornato a casa, l’uomo avrebbe trovato il figlio di 18 mesi senza vita all’interno dell’auto e, sentendosi in colpa, si sarebbe ucciso.

Troppo caldo, bimbo muore in auto – “Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una porta aperta con il seggiolino per bambini vuoto nel veicolo e quando sono entrati nella residenza, hanno trovato il bimbo morto”, ha riferito la polizia. “Il nostro cuore va alla famiglia e agli amici ma lancio un appello affinché le persone controllino sempre le auto”, ha continuato il colonnello della polizia Hensley.

La scorsa settimana, un altro bimbo è morto in auto dopo essere stato lasciato a Houston, in Texas, per due o tre ore il 20 giugno. Gli investigatori ritengono che sua madre, Amanda Means, si sia dimenticata di slacciarlo dopo essere corsa nella loro casa da 1,4 milioni di dollari per organizzare una festa di compleanno per sua sorella di otto anni. Amanda non è stata accusata della morte del figlio Trace Means, cinque anni, ma le indagini sono ancora in corso.

