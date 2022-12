Meteorite precipita. Un forte boato, l’onda d’urto e panico tra i residenti: “Ha tremato tutto”

Meteorite cade alle Canarie. Paura sulle isole quando una forte bagliore ha squarciato a grande velocità il cielo sopra La Palma, La Gomera e Tenerife, per poi provocare su Gran Canaria un fragore tale da essere udito dai residenti per poi schiantarsi in mare, suscitando stupore e paura tra gli isolani

Gli scienziati hanno confermato che si trattava di un meteorite che, sebbene non sia il primo a cadere nell’Arcipelago, non ci sono precedenti per quanto accaduto ieri, in quanto accompagnato da scosse e un forte boato che ha preoccupato la popolazione. I servizi di emergenza hanno annunciato che non risultano lesioni o danni materiali.

Meteorite cade alle Canarie: forte boato e paura

Il meteorite è caduto mercoledì 30 novembre poco dopo le 15, anche se l’ora esatta dell’impatto registrata dai sistemi di misurazione installati da Involcan e dal National Geographic Institute (IGN) ha registrato varie letture tra le 15:16 e le 16:35. Il primo allarme ricevuto dai servizi di emergenza è arrivato dalla provincia di Tenerife, a causa delle segnalazioni di un oggetto verde e rosso molto veloce nel cielo.

Ma ciò che ha realmente fatto scattare tutti gli allarmi si è verificato subito dopo, quando su Gran Canaria si è udito un enorme boato che ha fatto scattare numerose chiamate ai numeri di emergenza da parte dei residenti dei comuni dell’isola tra cui Agaete, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida e Las Palmas.

“Anche i vetri delle finestre e le persiane hanno tremato”, racconta uno dei residenti di Tenerife che hanno sentito il boato del meteorite caduto. Il governo delle Canarie ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: “Il boom sonico proveniva da un meteorite che ha attraversato il cielo sopra le Isole Canarie e che ha toccato l’atmosfera generando una potente onda acustica”.

Il direttore dell’Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo ha confermato l’informazione avanzata dal Dean of the Canary Islands Press: si trattava di un meteorite caduto le cui dimensioni sono stimate a circa un “metro di lunghezza” e il cui peso supererebbe “diverse tonnellate”.