Autobus di turisti si ribalta. Choc in autostrada: 12 morti, oltre 25 feriti e soccorsi sul posto

Tragico bilancio di un incidente che si è verificato a nord di Zagabria, in Croazia, dove un pullman si è ribaltato nella mattinata di sabato 6 agosto. “L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 5:40 lungo l’autostrada A4, a nord della capitale Zagabria nella regione di Varazdin, tra le città di Jarek Bisaski e Podvorec”, scrive l’agenzia Hina, mentre secondo i medici e la polizia intervenuti sul posto, ci sarebbero almeno 34 feriti, mentre i morti sarebbero almeno 12.

Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella recente storia della Croazia. L’incidente è avvenuto alle 5.40 a 50km a nord di Zagabria, in Croazia, sull’autostrada Budapest-Fiume. Secondo i media locali, il bilancio delle vittime potrebbe crescere ancora. Il pullman, con a bordo una cinquantina di passeggeri – che probabilmente era diretto verso la costa adriatica croata – uscito fuori strada e si è ribaltato. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.





Incidente Zagabria, bilancio tragico: almeno 12 morti

Stando alle prime ipotesi, l’autista del mezzo potrebbe aver avuto un colpo di sonno alla guida. Sempre secondo le forze dell’ordine, citate dai media locali, le vittime sono tutte di nazionalità straniera, mentre il mezzo proveniva dalla Polonia. Il portavoce del ministero degli Esteri della Polonia, Lukasz Jasina, ha spiegato che “sul posto sono diretti i servizi consolari polacchi e il ministro dell’Interno croato”. (Foto tratte dal profilo Twitter del giornalista Franco Scarsella)

Pullman polacco si ribalta in Croazia. 11 il bilancio provvisorio delle vittime dell’incidente stradale avvenuto su un'autostrada a nord di Zagabria.I feriti gravi sarebbero 25,mentre altre 9 persone avrebbero riportato lesioni lievi. pic.twitter.com/wqGhrsjSnL — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) August 6, 2022

