“È stato terribile”. Choc in spiaggia, aereo precipita in mare davanti a tutti

Incidente aereo in mare. Il velivolo si è schiantato nelle acque vicino alla spiaggia di Huntington Beach davanti agli occhi inorriditi dei bagnanti inorriditi guardavano. L’aereo è stato visto volare basso, parallelo alla spiaggia, prima di schiantarsi verso le 13:30. Diverse persone, inclusi alcuni surfisti, si sono precipitate verso il relitto mentre galleggiava a pochi passi dalla costa.

Sui social sono stati pubblicati diversi video dell’incidente. Nei filmati si vede lo schianto del velivolo e i bagnini dei parchi statali della California e i vigili del fuoco-paramedici di Huntington Beach che soccorrono il pilota, incredibilmente vivo e con pochissime ferite. Nei video si vede l’uomo seduto in posizione eretta sul portellone e i paramedici mettergli il collare.





Incidente aereo in mare a Huntington Beach: il video dello schianto

I vigili del fuoco di Huntington Beach affermano che il pilota non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale per precauzione. “Improvvisamente abbiamo sentito un tonfo”, ha detto la testimone Corinne Baginski, la cui figlia di 17 anni era in spiaggia per una gara da bagnino in quel momento. “I bambini l’hanno visto e all’improvviso si sono girati e sono corsi verso l’aereo”.

L’incidente è avvenuto durante il Campionato del bagnino junior della California Surf Lifesaving Association del 2022, riporta l’ Associated Press. “Ho sentito un tonfo e poi ho guardato la tenda e ho visto tutti i bambini girare e correre”, ha detto un’altro testimone dell’incidente aereo. Abby Crimmins, testimone oculare che si trovava in spiaggia per il suo addio al nubilato, ha visto l’aereo schiantarsi in acqua.

“IT’S GOING IN THE WATER.” A lifeguard competition at California’s Huntington Beach turned into a real-life rescue as beachgoers witnessed a small plane crash into the water. The pilot was hospitalized with bumps and bruises. https://t.co/a0bF9pHZqa pic.twitter.com/uW4tednx4r — ABC News (@ABC) July 23, 2022

“Stavamo in spiaggia per il mio addio al nubilato. Era tutto pronto, ero così emozionata. All’improvviso abbiamo visto un aereo cadere dal cielo e poi nell’oceano. È stato scioccante”, ha detto la giovane del Missouri. L’uomo ai comandi dell’aereo è stato soccorso e trasportato in ospedale. “Quando è salito sulla mia tavola, aveva solo un piccolo taglio in testa”, ha detto alla NBC4 il giovane bagnino Jake Shaffer. “Continuavo a chiedergli, ‘Salve, signore? Sta bene?’ Era sotto choc ma per fortuna non aveva riportato nessuna ferita grave”.

