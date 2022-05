Incidente aereo in Friuli. Il velivolo precipita dopo un minuto dal decollo: soccorsi e vigili del fuoco sul posto

Friuli, incidente aereo mortale. Precipita un ultraleggero nella provincia di Udine, in zona di Biauzzo, frazione di Codroipo. A bordo del mezzo due passeggeri. La vicenda sarebbe avvenuta intorno alle 9,45 e poco dopo, intorno alle 10,10 l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 e la squadra dei Vigili del fuoco. Nonostante la tempestività degli interventi, impossibile scongiurare il peggio per il passeggero del mezzo, che ha perso la vita.

Tragedia in Friuli. Precipita l’ultraleggero schiantandosi al suolo. In seguito all’incidente aereo perde la vita un uomo di 40 anni, e non un ventenne come si era saputo inizialmente, il ferito un altro uomo, il pilota, che era con lui, un 60enne di Porcia, trasportato in codice rosso presso la struttura ospedaliera di Udine.





Stando a quanto riportato sulle testate giornalistiche locali, pare che l’ultraggero abbia perso potenza proprio in fase di decollo, per poi cadere al suolo un minuto dopo rispetto al decollo, avvenuto intorno alle 9.30 dall’avio superficie Al Casale, nei pressi di un agriturismo nelle vicinanze, vicino alle sponde del fiume Tagliamento. Un incidente aereo senza precedenti.

Non solo lo schianto al suolo, ma anche le fiamme. L’ultraleggero ha preso fuoco immediatamente dopo il violento impatto avvenuto al suolo. Sarebbe riuscito a uscire dalle lingue ardenti solo il pilota, esperto e con diversi anni di esperienza alle spalle. Purtroppo per il passeggero ogni speranza persa. L’uomo muore sul posto.

L’unico sopravvissuto all’incidente aereo in Friuli si chiama Marco Vivan. Al momento l’uomo versa in gravi condizioni e resta sotto osservazione dei medici. Infatti da quanto si apprende pare che abbia riportato ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto, oltre all’elicottero del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Si resta in attesa di aggiornamenti.

