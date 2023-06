Ecco cosa è successo al sottomarino Titan. Speranze finite per i quattro passeggeri del piccolo sottomarino costruito per scrutare le profondità degli abissi. L’ossigeno sarebbe comunque finito ieri alle 11 ora italiana, tuttavia sembra che il problema alla causa del disastro e quindi della morte dei 4 ricchi internauti, sia un’altra. A renderlo noto, tramite una nota ufficiale, è la società armatrice del Titan, la OceanGate: “L’equipaggio del nostro sommergibile è morto. Questi uomini erano veri esploratori che condividevano un distinto spirito di avventura e una profonda passione per l’esplorazione e la protezione degli oceani”.

>> “Cosa abbiamo trovato”. Sottomarino Titan, l’annuncio della guardia costiera

E ancora. “Ora pensiamo che il nostro Ceo Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding, e Paul-Henri Nargeolet sono tristemente morti”. Insomma, per la società non c’è più nessuna speranza di trovarli vivi, sopratutto alla luce della scoperta della guardia costiera americana. I militari infatti, durante la serata (italiana) hanno fatto una terribile scoperta.

Gli americani infatti hanno fatto sapere, tramite una conferenza stampa, che sono stati trovati vicino al Titanic, 5 rottami del sommergibile. Gli stessi sono stati trovati grazie un robot impegnato nelle ricerche del sommergibile Titan. Sembra che questi “resti” fossero appunto vicino al transatlantico naufragato nel 1912.

Come dicevamo, secondo gli esperti americani, all’interno del sommergibile ci sarebbe stata una “gigantesca implosione per grave perdita di pressione. I resti trovati sono compatibili con il sommergibile Titan”. Il piccolo sottomarino era disperso da domenica con a bordo 5 persone. La Guardia costiera di Boston fa poi sapere alcuni dettagli proprio sui rottami.

🚨 Breaking News

All five people onboard on #Submersible are all very sadly died, #OceanGate confirms. This video shows how the accident happened with the submarine. 💔#Titanic #titanicsubmarine #implosion #TitanicRescue#Titan #ShahzadaDawoodpic.twitter.com/pdpSOpgoHG