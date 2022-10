C’è allarme per alcuni sciroppi per bambini, che potrebbero aver provocato la morte di molti piccoli. A parlarne è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità per voce del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. E sono anche stati fatti i nomi degli sciroppi in questione, che avrebbero avuto conseguenze fatali per i bimbi. Una situazione da tenere sotto controllo e che sta preoccupando non molto. Trovato infatti qualcosa di insolito al suo interno, che potrebbe confermare il fatto che si siano rivelati dei killer.

Ovviamente nei prossimi giorni se ne potrà sapere di più, ma sta di fatto che è ormai scattato l’allarme per questi sciroppi per bambini che avrebbero causato la morte di molte persone. Ci sono stati 66 bimbi che sarebbero deceduti in circostanze misteriose e sul banco degli imputati ci sarebbe il medicinale. Si tratta di di quattro sciroppi nello specifico, che ora dovranno essere valutati dettagliatamente al fine di prevenire altre gravissime problematiche. Al momento la situazione sarebbe circoscritta, ma non è da escludere che possano esserci guai in altri paesi, visto che ci potrebbe essere stata distribuzione dappertutto.

Allarme per gli sciroppi per bambini: “C’è la morte di 66 piccoli”

Bisognerà attendere sicuramente ulteriori risultati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ma l’allarme si sta diffondendo ovunque. Questi quattro sciroppi per bambini avrebbero provocato la morte di questi piccoli. L’OMS ha affermato che “gli sciroppi contaminati sono stati identificati solo in Gambia, ma che potrebbero essere stati distribuiti anche in altri paesi. Alcune analisi di laboratorio hanno determinato la presenza di quantità inaccettabili di glicole dietilenico ed etilenico all’interno degli sciroppi: sono due composti organici tossici, che se ingeriti possono provocare danni anche fatali”.

Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiunto: “Le analisi sugli sciroppi erano state fatte a seguito di un’indagine avviata dopo la morte di una serie di bambini in Gambia nei mesi passati”. Gli sciroppi sono stati prodotti dall’azienda farmaceutica Maiden Pharmaceuticals Limited, originaria dell’India, e gli sciroppi sono: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup e Magrip N Cold Syrup”. L’allerta è notevole e i genitori sono ora davvero angosciati.

Il direttore generale dell’OMS ha detto ancora, come riportato dal sito Today: “L’Oms sta conducendo ulteriori indagini con la società e le autorità regolatorie in India. Sono colpito dalla perdita di queste giovani vite. Raccomando a tutti i paesi di rilevare e rimuovere questi prodotti dalla circolazione per prevenire ulteriori danni ai pazienti”.