Tragedia nei cieli: precipitato un aereo con 72 persone a bordo. Ingente il bilancio dei danni in cui si confermano almeno 16 morti e diversi feriti. Siamo in Nepal, qui un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines ha confermato il tragico incidente: “Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro membri dell’equipaggio”. E ancora il portavoce Sudarshan Bartaula: “I soccorsi sono a lavoro, al momento non sappiamo se ci siano sopravvissuti”. Tra l’altro il Nepal è un luogo pieno di turisti e anche nell’aeromobile ce n’erano.

Tra loro almeno: cinque indiani, 4 russi, un irlandese, 2 sudcoreani, un francese, un argentino, un australiano. Nel frattempo la televisione di stato ha riferito che alcuni corpi sono stati recuperati dal luogo dell’incidente. Da quel poco che si sa, l’aeromobile è precipitato tra il vecchio aeroporto e l’aeroporto internazionale di Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Come dicevamo, arrivano per il momento notizie frammentate e incerte.

Da quel poco che sembra dato per certo, ci sono numerosi feriti e almeno 16 morti. “Ci aspettiamo di recuperare più corpi”, ha detto Krishna Bhandari alla Reuters. “L’aereo è andato in pezzi”. Molteplici i vide, tutti drammatici, che mostrano l’aereo che perde quota e vira completamente poco prima dell’impatto a terra.

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

“Il luogo dell’impatto è in fiamme e i soccorritori stanno cercando di spegnere le fiamme”, ha detto il funzionario locale, Gurudutta Dhakal. “I soccorritori sono già arrivati sul luogo dello schianto e stanno cercando di spegnere l’incendio. Tutte le agenzie d’emergenza sono ora concentrate prima sull’estinzione dell’incendio e sul salvataggio dei passeggeri”, ha aggiunto Dhakal.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

L'aereo con a bordo 72 persone è precipitato all'aeroporto internazionale di Pokhara in Nepal. Sono in corso i soccorsi, l'aeroporto è chiuso, scrivono i media locali. pic.twitter.com/bP9Mwlpmoi — Cittadino del Mondo ♥️🌐🌍 (@ilmondoeditutti) January 15, 2023

Sembra poi che il primo ministro, Pushpa Kamal Dahal, abbia convocato una riunione di emergenza del Consiglio dei ministri e esortato le agenzie statali a lavorare alle operazioni di salvataggio. Non è la prima volta che si manifesta una tragedia come questa: solo l’anno scorso un aereo con 22 persone si era schiantato sulle montagne del Nepal. Un altro incidente risale al 2018: bilancio 49 vittime.

