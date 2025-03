La vittoria di Zeudi al televoto, che le ha garantito un posto in finale insieme a Jessica e Lorenzo, ha scatenato diverse reazioni sia tra le concorrenti che tra il pubblico del Grande Fratello. Sebbene l’ex miss Italia abbia conquistato un posto tra i finalisti, molte persone si sono chieste come mai una concorrente entrata a dicembre, e con una visibilità inizialmente ridotta, sia riuscita a “fare le scarpe” alle veterane del reality show. Tra le varie opinioni che si sono susseguite, una delle teorie che ha preso piede è quella che riguarda il comportamento di Helena durante la sua permanenza nella casa.

La concorrente brasiliana, infatti, avrebbe commesso un errore strategico che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria di Zeudi: dando visibilità alla Di Palma, Helena ha inconsapevolmente fatto in modo che la sua immagine e la sua presenza venissero apprezzate dal pubblico dandole uno strapotere a livello di preferenze. E così, oggi, paga le conseguenze di quello che ha costruito in questi mesi.

Grande Fratello, il passo falso di Helena con Zeudi

L’avvicinamento di Zeudi a Helena, che aveva già un seguito numeroso e un fandom molto affiatato, avrebbe quindi permesso alla concorrente di guadagnare l’affetto di una fetta importante di spettatori. L’amicizia tra le due ha alimentato anche una possibile “ship” tra le due e questa dinamica ha infervorato il fandom delle “Zelena”, molto appassionato al loro rapporto e, come detto, felice di poter vedere le concorrenti avvicinarsi e instaurare un qualcosa in più della semplice amicizia, visto che Zeudi aveva parlato della sua bisessualità in maniera molto aperta e anche di un interesse nei confronti della modella brasiliana.

La situazione è cambiata inaspettatamente quando Helena ha confessato di provare un sentimento per Javier e mentre lei si trovava in tugurio dopo il suo rientro, Zeudi si è avvicinata al giovane infastidendo, non poco, l’amica. Le cose poi sono andate in un’altra direzione e quando Helena e Javier hanno ufficializzato il loro fidanzamento, il fandom Zelena, inizialmente concentrato sull’amicizia tra le due, si è spostato solo su Zeudi.

Questa decisione ha dato alla giovane concorrente un potere di voto straordinario, facendo sì che riuscisse a superare le altre e ad arrivare in finale. La vittoria di Zeudi, quindi, è vista da molti come il risultato di una serie di mosse strategiche e di un gioco ben orchestrato dal suo fandom ma anche dal passo falso di Helena, che inconsapevolmente ha dato spazio a una concorrente che all’inizio del suo percorso solitario non era proprio una delle più amate, anzi.

La forza del fandom Zelena ha cambiato le dinamiche di gioco spingendo l’ex miss Italia tra i finalisti. “Helena l’unica cosa che ti rimprovero è aver dato così tanta notorietà ad una ragazzina falsa e bugiarda che ha intortato chiunque d’altro canto, tu fai le cose con il cuore e non sai essere falsa. Hai comunque vinto tu, tigra”, si legge su X.

“Se avesse giocato di strategia adesso sarebbe nel letto con Zeudi“, “c’è da dire anche che c’è dietro un fandom allucinante”, “Cosa ne poteva mai sapere? È stata letteralmente inghiottita da questa ragazzina che le ha fatto credere dal primo istante che le volesse veramente bene. Io sono disgustata, non si gioca così sporco con i sentimenti delle persone”, si legge ancora tra i commenti delle fan di Helena, molto amareggiate per stiano andando le cose.