Bruttissima notizia per il piccolo schermo. Zack Estrin è morto all’improvviso a 51 anni e la televisione è subito sprofondata nel lutto. Stando alle prime informazioni circolate sul suo decesso, sembra che lui si stesse godendo una giornata di totale relax, infatti era intento a fare jogging su una spiaggia quando ha perso i sensi ed è crollato a terra. Inoltre, sembrerebbe che fosse in buone condizioni di salute, dunque questa dipartita è sopraggiunta senza che ci fossero delle avvisaglie negative sul suo stato fisico.

In tanti stanno ricordando in queste ore Zack Estrin, che è morto lasciando tutta la televisione in lutto. Era conosciuto per essere stato protagonista in un ruolo ben specifico in alcune serie tv che hanno ottenuto un successo stellare. A confermare la notizia è stata la sua famiglia, che ha voluto diramare anche una nota stampa per salutarlo un’ultima volta. Un dolore immenso non soltanto per i suoi cari più stretti, ma anche per tutti coloro che lo conoscevano e che lo apprezzavano sia personalmente che professionalmente.

Zack Estrin è morto: televisione in lutto per l’addio al produttore

Queste le parole diffuse dalla famiglia di Zack Estrin, che ha causato nella televisione un lutto difficile da sopportare. L’uomo è morto probabilmente per un infarto fulminante: “Zack Estrin era tutto per noi. Il miglior marito, padre, figlio e amico. Amava rendere tutti felici. Amava far ridere tutti. Amava essere uno scrittore/produttore e partecipare alla creazione di questi show che piacevano alla gente. Ma soprattutto amava la sua famiglia e i suoi amici. Grazie a tutti voi per essere stati parte della sua vita e della nostra”.

Zack Estrin è deceduto a Hermosa Beach il 23 settembre scorso ed è stato un importante showrunner nonché produttore televisivo. Ha prestato servizio a serie televisive come Prison Break e Lost In Space, ma in passato è stato anche artefice di lavori impeccabili con Tru Calling, Dawson’s Creek e Streghe. Ha conseguito una laurea alla USC, mentre la sua città di origine è Woodland, nello stato della California (Stati Uniti). Ma la sua crescita è avvenuta invece a Brooklyn, quindi a New York.

Questo il ricordo del vicepresidente del settore serie di Netflix, Matt Thunell: “Zack era uno scrittore, un produttore e un partner molto amato, il cui lavoro ci ha insegnato a cercare l’avventura e ad avere fiducia nella famiglia. La sua visione e la sua passione ci mancheranno moltissimo”. Ha inoltre ricoperto il compito di produttore esecutivo e showrunner di The River e The Whispers.