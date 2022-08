“Trovata morta in casa”. Lutto e choc in televisione, aveva 27 anni. Prende piede un’ipotesi agghiacciante

Televisione in lutto e sotto choc per la perdita di una brava conduttrice, che prometteva davvero bene nel piccolo schermo nonostante la sua giovane età. Lei si chiamava Neena Pacholke ed è stata trovata morta all’interno della sua abitazione dalle forze dell’ordine. Era apprezzata per le sue doti comunicative e umane e i telespettatori vedevano già in lei un volto familiare e interessante. Questa improvvisa scomparsa della presentatrice, che aveva 27 anni, ha lasciato tutti nell’angoscia totale.

Un dolore immenso per l'addio alla giornalista, che ha provocato nella televisione un lutto molto grave. Non sarà facile superare questa perdita in poco tempo, infatti proprio in queste ore stanno uscendo fuori dei messaggi rilanciati sui social per dirle addio e complimentarsi con lei per quello che ha dato in vita. E comunque è emersa un'ipotesi agghiacciante su ciò che sarebbe successo in casa. Non c'è una pista definitiva, ma ce n'è una che indubbiamente potrebbe prevalere nelle prossime ore.





Televisione in lutto, Neena Pacholke trovata morta in casa

C’è molto interesse intorno alla vicenda che ha provocato così tanta tristezza. La televisione americana è in lutto per Neena Pacholke, morta in circostanze ancora non chiare al 100%. Si sa finora che i poliziotti sono arrivati nella sua dimora perché alcuni suoi parenti e amici avevano saputo che lei avesse avuto intenzione di togliersi la vita. E quindi l’ipotesi del suicidio potrebbe essere la più probabile, sebbene le indagini vadano ancora avanti. Lavorava in una stazione tv situata nello stato del Wisconsin.

Neena Pacholke era diventata da poco tempo una conduttrice televisiva, ma purtroppo la sua carriera lavorativa e la sua vita in generale è durata troppo poco. Non è stato stabilito con esattezza come sia deceduta. Queste le parole della sorella Kaitlynn: “Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non sarà mai più intero. Un giorno le parole mi verranno in mente. Ma per ora, so che non sta più soffrendo e le sono grato per questo. Ho perso la mia migliore amica da 27 anni”, ha concluso la donna.

Parola anche ad altre persone che la conoscevano, che hanno inondato di messaggi i social. Ma la televisione locale nella quale lavorava è stata colei che ha fatto emozionare con queste dichiarazioni: “Neena amava questa comunità e le persone che vivevano qui. Era una persona gentile con un grande cuore e un sorriso contagioso e ci mancherà molto”.

