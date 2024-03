“Che figura di m…”. Greta, non si rende conto e viene asfaltata in diretta. Al Grande Fratello ci sono decine e decide di telecamere e di certo se qualcuno fa una gaffe viene registrata e trasmessa. Come se non bastasse qui, non è stato solo il pubblico ad accorgersene, ma anche Alessio che chiaramente ha deciso di mettere qualche puntino sulle i e criticando (ma con rispetto) Greta. Ma andiamo con ordine. È successo tutto mentre i ragazzi si stavano rilassando dopo una giornata a dir poco infuocata.

Mentre alcuni inquilini erano fuori a fumare, Greta Rossetti si è lasciata andare ad una esternazione che ha fatto storcere qualche naso tra i suoi colleghi. La ragazza parlava di ‘empatia’ e si è lasciata sfuggire una definizione che proprio non è andata giù ad alcuni, tra cui appunto Alessio. L’amico allora ha deciso di non restare in silenzio e correggere la giovane tentando di chiarire il concetto di empatia.





“Che figura di m…”. Greta, non si rende conto e viene asfaltata

Alessio ha cercato di far comprendere all’amica che è la capacità di “riconoscere gli stati emozionali degli altri”. Eppure Greta non ha preso benissimo questa critica e ha reagito malissimo. La giovane infatti ha insistito che il suo punto di vista era corretto, facendo adirare ancora di più sia Alessio, sia il pubblico a casa. Tutto parte dopo che la bellissima Greta dice agli altri: “Io sono empatica, non riesco a stare con le persone che non mi piacciono, io assorbo“.

L‘empatia per Greta 🤡



Falsone gli voleva ridere in faccia #GrandeFratello pic.twitter.com/yUfr34vYm7 — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 5, 2024

Alessio allora la correre e dice: “L’empatia è un’altra cosa“. Greta allora ribatte: “No, empatica è quando assorbi“. “Empatia vuol dire riconoscere gli stati emozionali degli altri“, risponde allora Falsone. Greta allora decide di tenere il punto e dichiara: “No, però sei anche empatica quando assorbi. Sei empatica quando assorbi le energie negative e positive degli altri“.

Greta: "Io sono molto empatica, non riesco a stare con persone che emanano energia negativa"



Ma cosa c'entra l'empatia con l'energia negativa 💀💀💀

Boh#grandefratello — @PastoriArianna (@PastoriAri) March 5, 2024

Chiaramente anche sui social è scattata la gogna pubblica e in tanti hanno commentato le parole di Greta: “Urge un dizionario fisso in confessionale”, scrive un utente. “Il termine empatia usato male malissimo“, dice un altro. E ancora: “Va di moda riempire la bocca con parole d’effetto per sembrare chissà chi. Empatica narcisismo, bipolare, tutti laureati in filosofia e psicologia su Instagram“.

