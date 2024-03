“C’è un altro che ti vuole”. Grande Fratello, nella sauna viene fuori la verità. Ma attenzione, questa è solo la sua supposizione e di confermato c’è poco o niente, se non gli atteggiamenti davvero particolari del concorrente. Ma andiamo con ordine. La bomba scoppia dopo che Federico e Perla hanno una brutta discussione. Tutto inizia dopo un brutto confronto per capire chi doveva lavare i piatti: “Ma stai scherzando?”.

E ancora Perla: “Questo viene verso di me alterato, urla, si mette tre metri vicino, ti rendi conto? Manco mio padre fa così. Sono nervosa perché a me nessuno tratta in questo modo. Ti rendi conto l’atteggiamento?”. A quel punto il modello l’ha attaccata e criticata; poi ha spiegato di non aver apprezzato alcuni comportamenti che la giovane ha avuto nei confronti di Mirko e che lui, in diverse occasioni, si sarebbe comportato diversamente.





“Federico è innamorato di lei”. La rivelazione choc di Sergio

“Tu non hai tatto! Se tu parli di Mirko e me sei tu che non hai tatto. Non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere e la mia situazione delicata… Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato”, ha detto Perla, furiosa con il suo coinquilino. Tra i due è dovuta persino intervenire Beatrice Luzzi che, spaventata a sua volta è stata costretta a chiedere a Federico di smetterla e di abbassare i toni.

Ma cosa è successo davvero e perché Federico è scattato così tanto e così velocemente nei confronti della ragazza? Possibile che sia solo un problema di “onore” riguardo l’amico? Ora, neanche fossimo nei primi del ‘900, secondo Sergio D’ottavi la spiegazione sarebbe a monte e Mirko c’entrerebbe ben poco in tutto questo.

Secondo Sergio infatti tra loro ci sarebbe qualcosa di più. Per lui infatti Federico sarebbe terribilmente infatuato di Perla e cerca attirare le sue attenzioni con le discussioni. Perla trova nelle parole di Sergio un senso e pensa che alla base della gelosia ci sia Alessio, che piace a molte delle ragazze dentro. Secondo Sergio, Federico non sopporta il fatto che Perla non riconosca né apprezzi le sue cure. Che sia davvero così?

