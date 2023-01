Molestie sessuali subite durante la sua carriera, accuse gravi all’indirizzo di alcuni grandi di Rai e Mediaset. Non fa nomi, ma è comunque è un terremoto l’intervista rilasciata dall’ex volto di Amici a Repubblica. Ha parlato di tentativi di abusi e minacce continui, “Ma non potevo denunciare perché non avrei più lavorato”.

Fioretta Mari è stata una grande protagonista di Amici di Maria De Filippi. Per anni è stata professoressa di recitazione e dizione poi ha lasciato la scuola per tornare al suo grande amore, il teatro. La grande attrice ha deciso di uscire allo scoperto parlando dei tentativi di abusi e minacce continui durante la sua carriera. In un’intervista a Repubblica l’ex volto di Amici ha confessato che più registi e attori famosi hanno provato nel corso degli anni ad abusare di lei, soprattutto quando era una giovane attrice.

Ex volto di Amici Fioretta Mari: “Molestata 30 volte”

Il racconto dell’ex volto di Amici è dettagliato e Fioretta Mari parla di aver subito oltre 30 tentativi di molestie, sia nel cinema che nel teatro: “Hanno tentato di portami a letto nei modi più spaventosi. Episodi orribili che non ho denunciato. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace”, ha detto al quotidiano. Fioretta Mari ha rivelato anche un episodio che avrebbe avuto come protagonista un regista ormai scomparso.

“Mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c’era un evento di famiglia. Non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato”, ha raccontato l’ex volto di Amici a La Repubblica.

L’ex professoressa di Amici Fioretta Mari ha confessato che dopo quell’episodio e la sua reazione sarebbe stata estromessa dalla serie per cui lavorava: “Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero”, ha detto rivelando di aver continuato a subire, pur di non perdere il lavoro e di non creare problemi allo zio Turi Ferro, che era amico di tutti questi registi. Secondo Fioretta Mari le sue reazioni ai tentativi di violenza “mi hanno comunque tolto moltissime parti, alcune cucite su di me”.