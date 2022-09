Pedinata e filmata da un molestatore. Una storia choc quella che vi stiamo per raccontare. È successa ad una donna americana che fortunatamente si è resa conto del pericolo e ha chiesto prontamente aiuto. Non si conosce il nome della mamma in questione, è diventata famosa su Tik Tok con lo pseudonimo di “dd_escapades”, ovvero Diving Escapades che forse prende il nome dall’azienda di immersioni in cui lavora o che gestisce.

La donna, che ora ha 400mila seguaci sul social network cinese, è una creatrice di contenuti accanita ma solo uno dei suoi ultimi video ha fatto davvero scalpore toccanti le 9 milioni di visualizzazioni. Ma andiamo con ordine. La donna si stava dedicando con sua figlia a un pomeriggio di shopping da Walmart, un enorme catena statunitense di grandi magazzini. Ad un tratto però si è resa conto di essere seguita, ha preso in mano il telefono e facendo finta di riprendere le scarpe esposte, ha cominciato a filmare l’uomo che la stava importunando.

Leggi anche: “Una scena terribile”. Precipita al centro commerciale, bimbo di 3 anni muore





Pedinata e filmata da un molestatore: la storia choc di questa donna

“Non lo conosco e mi sta seguendo, mi sta registrando”, dice con voce spaventata mentre zoomma sul presunto molestatore. A quel punto l’uomo, che già la seguiva da un bel po’, si accorge del filmato e scappa: “Ora se n’è andato, dopo che si è reso conto che ho iniziato a registrarlo”, dice allarmata la donna che è rimasta tra gli scaffali del centro commerciale.

Naturalmente la protagonista di questa vicenda choc ha prontamente contattato gli inservienti di Walmart e tramite l’ufficio sicurezza, dopo aver visionato i video, è riuscita a risalire all’uomo: “È stato identificato. È un molestatore sessuale registrato. È stato arrestato per molestie e stupro”, ha detto la donna.

Come dicevamo il filmato è diventa virale in poco tempo e sono stati tanti i commenti a seguito. “Mi è successo lo stesso la scorsa settimana”, ha scritto una utente. “È una cosa molto più comune di quanto la gente pensi”, un altro commento. La donna ha raccontato la sua esperienza su TikTok, sperando di incoraggiare più genitori possibili a prestare sempre la massima attenzione a ciò che li circonda.

“Mamma, ho mal di testa”. Pensa a una scusa per non andare a scuola: il 13enne perde la vista, diagnosi choc