“Una scena terribile”. Precipita al centro commerciale, bimbo di 3 anni muore

Un bambino di tre anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un centro commerciale davanti al padre. Il piccolo Luan Vaz Moraes era al centro commerciale Erico Veríssimo a Cruz Alta, in Brasile, quando è caduto facendo un volo di oltre quindici metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco locali, il bambino è precipitato dal quarto piano ed è atterrato nel seminterrato. I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto intorno alle 14:30 e hanno trovato il bambino di tre anni con ferite estremamente gravi. Il piccolo Luan è stato trasportato all’ospedale di Sao Vicente de Paulo ed è stato ricoverato in codice rosso per via delle gravissime ferite riportate nella caduta.





Bambino di tre anni precipita in un centro commerciale e muore

L’equipe medica lo ha sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ma purtroppo per il bimbo non c’è stato niente da fare ed è stato dichiarato il decesso. Il bambino di tre anni si trovava al centro commerciale con suo padre ed entrambi erano turisti in città.

La coppia stava camminando per il centro commerciale mentre aspettava un autobus quando Luan si è allontanato per pochi istanti dal padre ed è caduto. Le autorità stanno indagando su come Luan sia potuto cadere e stanno indagando per determinare se ci sia stata negligenza da parte del padre.

Il titolare del centro commerciale, citato nei rapporti come Mario Bisso Otero, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ha promesso di collaborare alle indagini.La notizia della morte del bambino di tre anni arriva poco dopo la notizia di un’altra terribile scomparsa, quella di un altro bambino precipitato dal balcone del 29° piano di un condominio di New York.

Morti madre e figlio, avevano 27 e 1 anno: prima lei poi il bimbo. La scoperta choc dall’autopsia