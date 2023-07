“Ora vendo granite sul litorale laziale fra Ostia, Fregene e Anzio. Grazie a questo carretto mi sono risollevato e ho visto la luce, in due settimane ero già rientrato nelle spese. […] Ho imparato da Annina, la grattacheccara storica di Anzio”. Così, con queste parole pubblicate poi sulle pagine del settimanale Nuovo, il volto della tv (o meglio ex) torna a farsi sentire. Da tempo vorrebbe riavere un posto sul piccolo schermo, magari proprio al prossimo GF Vip di Alfonso Signorini. E nell’intervista non esita ad avanzare questa richiesta, a diversi anni dalla sua partecipazione a un altro reality, l’Isola dei Famosi.

“La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io – ha proseguito l’ex naufrago fra le pagine di Nuovo. – Chiamano i personaggi come I Cugini di Campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me? La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro”.

“Vendo granite in spiaggia”: il volto della tv oggi

Lui è Davide Di Porto, che già in passato aveva confessato di vivere in povertà. Ora è tornato a parlare delle sue condizioni. “Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento! Voglio andare a L’Isola dei Famosi per riscattarmi. O morire!”, ha aggiunto sul settimanale.

È tanto che non si vede in tv. L’ultima volta è apparso nel salotto di Barbara D’Urso ad aprile dello scorso anno e in quell’occasione Arianna David aveva messo in dubbio il suo stato di povertà. Stato di cui aveva parlato sempre il magazine Nuovo, che l’aveva immortalato mentre frugava nei cassonetti della spazzatura.

“Ora mia mamma sta molto male e sono tornato a vivere con lei, ha sognato mio padre Angelo che le ha detto che parteciperò al prossimo Grande Fratello Vip. La tv è il mio cruccio, per il GF Vip ho preso lezioni di canto e di ballo. Così magari mi propongo pure per Ballando con le Stelle”, ha concluso Davide Di Porto.