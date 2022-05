Incredibile quanto successo ad un ex protagonista dell’Isola dei Famosi. Nuovo Tv ha pubblicato in anteprima la foto che lo ritrae, mentre è intento a rovistare tra i cassonetti della spazzatura. La sua vita è cambiata purtroppo negativamente e ora è costretto a vivere in una situazione davvero terribile. Il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, ha commentato l’accaduto e riportato alcune dichiarazioni proprio dell’ex naufrago. Stiamo parlando di Davide Di Porto, che è stato 12 anni fa in Honduras.

Dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Davide Di Porto ne abbiamo parlato anche in un precedente articolo, infatti aveva già fatto sapere: “Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare”. Sii era fatto conoscere all’Isola dei Famosi come personal trainer, ma anche con questo ambiente ha chiuso da tempo e non è riuscito a trovare un altro lavoro.





L’ex Isola dei Famosi Davide Di Porto rovista tra i cassonetti

E ora l’ex Isola dei Famosi, Davide Di Porto, ha deciso nuovamente di rompere il silenzio per far conoscere la sua drammatica situazione. Purtroppo sta vivendo momenti difficilissimi anche in famiglia, visto che sua madre non è in buone condizioni di salute. Riccardo Signoretti ha scritto così nel suo post social: “Personal trainer, naufrago all’Isola dei famosi, attore porno. Tutte strade che non hanno portato a nulla. Rimasto senza lavoro, Davide Di Porto è ridotto a cercare nei cassonetti qualcosa da rivendere ai mercatini dell’usato”.

E poi ha aggiunto: “E non si vergogna di dirlo, anzi: «Voglio condividere con il pubblico la mia condizione», spiega a Nuovo Tv. Personaggio rivelazione dell’Isola nel 2010, quando a condurre c’era Simona Ventura, l’ex personal trainer non ha un impiego: «Colpa della pandemia», spiega. E poi aggiunge: «Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure». Da qui l’appello al GF Vip: «Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me»”.

Intanto, all’Isola dei Famosi 2022 è uscito un rumor inerente Alessandro Iannoni. “Alessandro ha deciso di andare via perché quando gli ricapita di stare un mese senza Carmen”, “Ale un mese solo senza mamma, io mi propongo per una cena Ale, dimmi tu quando sei libero”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter, ma ovviamente non ci sono conferme.

Alessandro Iannoni fuori dall’Isola dei Famosi, in rete spunta il “vero motivo”