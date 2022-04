Non sempre i personaggi dei reality show come GF e Isola dei Famosi guadagnano una popolarità che dura nel tempo. Subito dopo il programma le luci dei riflettori si accendono inevitabilmente, ma può succedere che si affievoliscano alla stessa velocità col passare dei mesi.

È il caso di un ex naufrago dell’Isola dei Famosi, non solo finito nel dimenticatoio ma addirittura in miseria. Bisogna tornare indietro di qualche anno, quando il reality ambientato in Honduras era condotto da Simona Ventura e andava in onda su Rai 2. Era il 2010 quando sbarcava Davide Di Porto, personal trainer romano.





Anche Davide Di Porto finito il reality ha rilasciato interviste e partecipato a diversi programmi. E dopo aver calcato i set cinematografici del cinema a luci rosse come attore, oggi è costretto a rovistare fra i rifiuti alla ricerca di cibo o di qualche oggetto da vendere ai mercatini. Lo ha raccontato lo stesso ex naufrago sulle pagine del settimanale Nuovo.

“Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare”. Come detto, si era fatto conoscere all’Isola dei Famosi come personal trainer, ma anche con questo ambiente ha chiuso da tempo e non è riuscito a trovare un altro lavoro.

Cerca di arrangiarsi come può e non lesina accuse al mondo dello spettacolo: “La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io. Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me? Questo è un caso lampante di… Di Porto fobia!”

“La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento!”. E ora vorrebbe tornare all’Isola dei Famosi: “Per riscattarmi. O morire!”.

