Isola dei Famosi, stasera il reality torna in prima serata dopo lo slittamento del tradizionale appuntamento del giovedì. Le ultime settimane sono state segnate dall’addio di Jeremias e Jovana che, appena pochi giorni fa, aveva spiegato le ragioni della decisione. “Il motivo della mia uscita (come tutti voi sapete) riguardava la salute. Ho avuto un problema con un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori”.



“Quello che non mi aspettavo era la risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico etc – ha spiegato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi -. Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un ‘intervento’ (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo)”.





Isola dei Famosi, il risultato dei sondaggi



“Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l’altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi senza tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito all’Isola dei Famosi a quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via”.



Infine, la modella ha concluso: “Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficili e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta la possibilità di provare almeno, però sono anche molto triste per lasciare il gioco così presto, ci tornerei subito se fosse possibile”. Nella puntata di oggi dell’Isola dei Famosi ci sarà un’eliminazione definitiva tra Clemente Russo e Gustavo Rodriguez. Uno di loro sarà a tutti gli effetti eliminato e tornerà in Italia.



A raggiungere Playa Sgamada sarà però anche un altro concorrente che sarà eliminato a sorpresa dalla Palapa. Sondaggi: il naufrago che potrebbe finire a Playa Sgamada rischiando l’eliminazione sono Estefania e Roger. Salvi Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise.

