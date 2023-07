Uomini e Donne, l’ex volto del programma ha un nuovo fidanzato. Dopo la segnalazione sopraggiunta a Deianira Marzano, il mondo del gossip ha sicuramente ricevuto una sterzata notevole. Infatti per chi se lo fosse perso, a rivelare la nuova fiamma dell’ex UeD sarebbe stato un utente: “Stanno in Grecia insieme. Ma si capisce che so fidanzati. Ovviamente non lo dicono. Lui era andato a Ex on The Beach con le presunte ex”. Nel giro di poco tempo la segnalazione è diventata notizia, e come tale è arrivata alle orecchie del diretto interessato che ha dunque confermato tutto.

Alex Migliorini ha un nuovo fidanzato. “Manuel Pirelli e Alex Migliorini oltre chi li segue anche chi li conosce mi ha confermato privatamente. Bene nuova coppia”, ha dunque comunicato Deianira Marzano attraverso il canale social. Dopo il coming out, è stato proprio Manuel Pirelli ad aggiornare tutti sulla situazione a distanza di qualche settimana e con tutti i dettagli che i fan hanno atteso con trepidazione.

Alex Migliorini ha un nuovo fidanzato: le dichiarazioni di Manuel Pirelli

Queste le dichiarazioni di Manuel Pirelli: “Capisco lo stupore della gente e la sorpresa nel vedermi oggi insieme ad un ragazzo, soprattutto felice ed innamorato. Ci sono giorni in cui persino io mi stupisco, perché non avrei mai immaginato, fino a poco tempo fa, di poter essere così felice riuscendo ad essere finalmente me stesso. Non voglio giustificarmi, ma allo stesso tempo ci tengo a far capire alla gente che, molto più spesso di quello che si può immaginare, per una persona può essere complicato fare i conti con la propria s3ssualità e con il proprio orientamento”.

Ma Manuel aggiunge: “Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato. Ed è stato un processo che sì, mi ha portato via anni in cui il Manuel che tutti vedevano era un ragazzo etero come tanti. Non è facile spiegare quanto quella sensazione di sentirsi sbagliati, fuori posto… Quel continuo non riuscire ad accettarsi misto alla paura di deludere gli altri, gli amici, la famiglia, ti possano far vivere una vita che non è la tua”.

Una consapevolezza che oggi permette a Manuel di ritrovare in primis amore verso se stesso: “Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo e molti oggi mi accusano di aver preso in giro le persone pretendendo da me delle scuse. Ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso. Per non aver avuto prima la forza ed il coraggio di essere davvero chi sono e aver maltrattato il vero Manuel per troppo tempo, costringendomi a vestire i panni di una persona che oggi mi sembra un estraneo”. E su Alex: “Ed è proprio vero che l’amore e la felicità vera, arrivano quando meno te l’aspetti. Quando ho conosciuto Alex avevo già capito e realizzato chi fossi davvero ed innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo. Mi ha rubato cuore e mente“.